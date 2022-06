El ex de Ninel Conde responde a la decisión de la artista de no visitar a su hijo Giovanni Medina, expareja de Ninel Conde, ofreció declaraciones sobre su postura como padre del menor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ninel Conde y Giovanni Medina Credit: Mezcalent (2) Luego de que Ninel Conde asegurara públicamente que no visitaría más a su hijo de 7 años mientras el lugar del encuentro siguiera siendo la casa de Giovanni Medina, su expareja ofreció declaraciones sobre su postura como padre del menor. "Tengo yo la custodia de mi hijo, le duela a quien le duela, y mi hijo está bien, le duela a quien le duela, y he hecho la labor que esta persona no ha hecho, aunque le duela", dijo Medina refiriéndose a Conde en entrevista con el programa de televisión mexicano De primera mano. "Aunque ande de viaje ahorita, como siempre, yo estoy aquí cumpliendo mis responsabilidades como todos los días", añadió. ninel conde reality de su vida tu cara me suena dia de las madres hijo Credit: Mezcalent Según él, todo lo que ha hecho ha sido por el bien de su hijo y es un padre que está presente en su vida. "¿Qué hice? Rescatar a mi hijo de eso", indicó. "No sé si soy buen o mal papá, eso Dios y mi hijo lo van a juzgar, pero sí soy un papá presente". "Mientras la señora sigue en la vida loca, ahorita mismo mientras nosotros hablamos, estamos todos interesados menos ella", sostuvo. "Sería muy fácil que estuviera aquí viendo a nuestro hijo, haciéndose responsable y dejando de poner pretextos", añadió. En una reciente entrevista para el programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca), la cantante y actriz dejó claro que no visitaría más a Emmanuel en la casa de su padre cada 15 días, tal como decretó una corte mexicana en 2020. Giovanni Medina y Ninel Conde Giovanni Medina y Ninel Conde | Credit: Mezcalent.com; Medios y Media/Getty Images "Estoy luchando porque se cambie, a lo mejor, la estrategia y podamos avanzar. Porque así solamente se ejerce cierta violencia, que se llama violencia vicaria, de pronto se presta; podría ser, no lo sé. Así que mejor el día que se pueda llevar a cabo el CECOFAM (Centro de Convivencia Familiar Supervisada), que el juez nos haga favor de que se puedan llevar ahí o en un parque o en un lugar imparcial, seré la más feliz y la primera que estar ahí. Mientras tanto, no se va a seguir dando esta situación", sostuvo Conde. "La última vez que se suponía que tocaba la convivencia no me presenté porque nosotros metimos un escrito al juzgado solicitando que se hicieran las convivencias en una lugar imparcial; en el cual, el padre de mi hijo no tuviera la decisión si me dejaba entrar o no. Porque la actuaria no da la autorización de acceso, sino que el propietario de la unidad es el que da el acceso", explicó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Entonces, eso solicitó y en tanto no se dicte en un lugar imparcial, no me pienso seguir prestando para presentarme a un lugar donde aparentan que llego tarde, que no voy, que sí. Hacen toda una historia, una realidad que no tengo tiempo de estar aclarando realidades alternas porque estoy dedicada a mi trabajo, dedicada a producir, a crear; lo que llevo haciendo 25 años", agregó. "Feliz que pudiera ser mi casa, vivimos a dos cuadras [de distancia]. Sería la más feliz; el día que me dijeran estaría ahí feliz y puntual", añadió.

