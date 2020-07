Ex Miss Mundo dominicana revela que su dentista abusó de ella cuando era niña La presentadora de televisión Mariasela Álvarez recordó uno de los episodios más oscuros de su vida y afirma que su pasado la ha convertido en una defensora de los derechos de los niños. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La presentadora de televisión y ex Miss Mundo dominicana Mariasela Álvarez dio a conocer uno de los episodios más oscuros de su infancia al revelar que supuestamente fue abusada sexualmente por su dentista. La comunicadora lo contó en una entrevista en el programa El gusto de las 12 al responder a la pregunta de si en algún momento de su vida había sido víctima de abuso de poder. “Este era un dentista al que le llevaban todos los niños y yo recuerdo que estando con mi mami, yo tendría como cuatro o cinco años, él me sentó en sus piernas para explicarme lo que había que hacerme, y mientras mi mamá y él hablaban, él metía su mano debajo de mi faldita”, dijo la conductora del programa televisivo Esta noche Mariasela, quien resaltó que los pedófilos “han existido siempre”. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Álvarez aseguró que se sintió "sumamente incómoda" y no se atrevió a decir nada. "No sabía qué hacer porque este señor tan serio y mi mamá le estaba hablando con tanta afinidad. Yo lo borré de mi memoria”, apuntó. “Si yo digo el nombre de esa persona... uff, y cuántos niños o niñas ese señor tiene que haber molestado de su propia familia”. La exreina de belleza, que logró la corona de Miss Mundo dominicana en 1982, dijo que su dura experiencia es una de las razones por las que siempre ha sido una ferviente defensora de los derechos de los niños y por lo que lucha contra el abuso y el matrimonio infantil. Sobre sus experiencias a nivel profesional, la también arquitecta dijo que estar en el mundo artístico por tanto años también ha tenido que enfrentar situaciones incómodas con hombres machistas que se aprovechan de su posición.

Close Share options

Close View image Ex Miss Mundo dominicana revela que su dentista abusó de ella cuando era niña

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.