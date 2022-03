El emotivo mensaje del ex de Michelle Renaud a su hijo con motivo de su cumpleaños número 5 La actriz mexicana, que enfrenta un proceso legal con el padre de su hijo por el bienestar del pequeño, celebró el fin de semana con una gran fiesta el cumpleaños de su retoño. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Michelle Renaud Josué Alvarado; Michelle Renaud y su hijo | Credit: Instagram (x2) Con una fiesta ambientada en la mítica saga Star Wars, la actriz mexicana Michelle Renaud celebró el pasado fin de semana en su México natal el cumpleaños número 5 de su hijo Marcelo. "Todavía no puedo entender lo rápido que pasa el tiempo. Pero tengo que decir que sin duda han sido los mejores 5 años. Marcelo le pone color, música y sabor a todo en mi vida. Estoy orgullosa del niño mágico que es, tan inteligente, generoso, platicador, bailador, risueño, creativo, enojón, cantante, biker, futbolero, etc.", expresó Renaud desde su cuenta de Instagram. La heroína de exitosas telenovelas como La sombra del pasado e Hijas de la luna, que graba en México como protagonista el nuevo melodrama de TelevisaUnivision La herencia: un legado de amor, compartió este lunes varias imágenes del festejo a través de las redes sociales. Michelle Renaud Marcelo en su fiesta de cumpleaños | Credit: Instagram Michelle Renaud "No me alcanza un post para describir lo que este cumpleaños pero sobre todo este regalo de Dios me hace sentir. Te amo mi amor. Gracias a todos los que fueron a la fiesta. Y gracias a mi querida Pam Hermo por hacerme siempre las mejores fiestas. Quiero que sepan que la busqué con muy poco tiempo de anticipación y logró hacer una fiesta como si la hubiéramos planeado por meses", compartió la intérprete de 33 años junto a las instantáneas. En las imágenes publicadas no aparece Josué Alvarado, el padre del niño, con quien la actriz enfrenta un proceso legal por el bienestar del pequeño desde hace varios meses. Michelle Renaud Fiesta cumpleaños hijo Michelle Renaud | Credit: Instagram Michelle Renaud "Su papá no es malo, Marcelo sabe que su papá lo ama con todo el corazón, así se lo decimos aquí, pero cometió errores y esos errores tienen una consecuencia y estamos esperando, estamos en un proceso, como le decimos a Marcelo, de mucho amor y mucha paciencia para que el papá pueda reconocer los errores […]", explicaba a finales de enero Michelle sobre lo ocurrido. Mensaje del papá A través de su perfil de Instagram, Josué también dedicó un emotivo mensaje de felicitación a su hijo. "Con razón Magia empieza con M de Marcelo. 5 años de pura Magia, Magia pura. Te amo Miam", fueron las palabras que compartió el ex de la actriz.

