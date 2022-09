Ex de Mariah Carey se convierte en padre por ¡novena ocasión! El comediante y presentador Nick Cannon dio la bienvenida a un miembro más de su creciente tribu, que pronto se ampliará de nuevo ya que en unos meses tendrá su décimo hijo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El actor y presentador Nick Cannon, exmarido de Mariah Carey, se convirtió en padre por novena vez con el nacimiento de su hija Onyx. Cannon anunció este miércoles la llegada a este mundo de Onyx Ice Cole Cannon, su primera hija con la modelo LaNisha Cole, reportó People. "Nuevamente, hoy estoy impresionado por la divinidad femenina", escribió en su cuenta de Instagram junto a una imagen con su pequeña. "Dios me ha dado a mí y a @MIssLanishaCole, el privilegio de albergar a un ángel aquí en la Tierra. Prometo proteger, proveer, guiar y amar a esta niña, a la mejor de mis habilidades…Aprendemos tanto de estos ángeles que llamamos niños. Estoy aprendiendo que el asunto no es el tiempo limitado que tenemos en este planeta, sino el amor limitado. Y prometo amar a esta pequeña con todo mi corazón, sin importar lo que nadie diga". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La orgullosa madre también compartió una de las primeras imágenes de su hija en sus redes sociales. "Hoy ha sido un día tan especial para nosotros. No les puedo decir cuán bendecida me siento de darle la bienvenida a Onyx Ice Cole Cannon a este mundo", dijo en redes. "La alegría que siento como madre es algo que me ha abierto el corazón para siempre de una manera enorme…. ¡Ya estoy obsesionada con ella! Y ya saben que no habrá escasez de fotos y vídeos". El actor ha recibido críticas por tener nueve hijos con cinco mujeres diferentes, incluyendo los gemelos que tuvo con Carey. LaNisha Cole y Nick Cannon LaNisha Cole y Nick Cannon | Credit: Instagram/@misslanishacole; son Koerner/Getty Images Hace apenas dos meses, Cannon se convirtió en padre de un varón llamado Legendary Love, con la modelo Bre Tiesi. Además, pronto le dará la bienvenida a un miembro más de su familia con la modelo Brittany Bell, con quien ya comparte dos hijos: Golden Sagon, de 5 años; y Powerful Queen, de 1 año y medio. "Todos los días me levanto emocionado como papá. Estoy tan emocionado por todos mis hijos. Constantemente, cada aspecto de ello", dijo en mayo a People. "[Me pongo] nervioso cada vez [que nace un bebé], porque es un milagro, es Dios trabajando".

