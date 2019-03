Por estas imágenes dicen que el ex de Laura Bozzo se ha vuelto a casar A solo un mes de su ruptura con Laura Bozzo, unas fotos en Instagram hacen sospechar a sus fans que Cristian Zuárez se volvió a casar. Carolina Trejos A solo un mes de su ruptura con Laura Bozzo, se han desatado las especulaciones acerca de si el ex de la presentadora peruana ha contraído nupcias con la mujer que supuestamente fue el detonante de la polémica separación. Los seguidores de Cristian Zuárez han encontrado una razón para decir que el músico argentino ha pasado página iniciando un nuevo matrimonio. En una publicación en Instagram, el también empresario aparece posando con un anillo de matrimonio en el dedo izquierdo, razón de más para que los fans sacaran conclusiones y dedujeran que se ha casado. Además de esta imagen, ha compartido otras fotos en las que también el anillo se hace notar y, para animar las sospechas, también sorprendió con una imagen junto a Ariela Amiel, hija de Adriana Amiel, con quien supuestamente habría engañado a Bozzo. La imagen vino acompañada de una breve descripción: “Muñeca”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Bozzo ha mantenido una actitud firme pese a la difícil situación, si bien en una ocasión no pudo contener el llanto cuando en un programa de televisión recordó el cariño de su difunto padre hacia su expareja. “Para mi papá, Cristian era su adoración”, mencionó Bozzo en el programa de televisión peruano Tengo algo que decirte. “Mi papá fue vestido por Cristian cuando murió. A mí me duele terriblemente tener que escuchar todas estas cosas en televisión porque no me parecen justas”. La peruana participó vía telefónica en esta emisión para defenderse de las acusaciones de su excuñado Jesús Zuárez de que había maltratado a Cristian durante su relación. La reconocida presentadora se encuentra de regreso al trabajo con sus conferencias acerca de la violencia doméstica en México y otros países de la región, explicó en sus redes sociales. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

