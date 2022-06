Ex de Jennifer López con su nueva conquista en Italia: mira las mejores fotos de los famosos Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Alex Rodriguez y su nueva novia, Kathryne Padgett, comparten unas vacaciones románticas en Capri Credit: Photo©2022: Backgrid UK/ Grosby Group El corazón de Alex Rodriguez ya tiene dueño: no dejes de ver las fotos trending del día. Empezar galería Alex Rodríguez Alex Rodriguez y su nueva novia, Kathryne Padgett, comparten unas vacaciones románticas en Capri Credit: Photo©2022: Backgrid UK/ Grosby Group El ex de Jennifer López fue fotografiado besando a su nueva novia, la modelo Kathryne Padgett, en Capri. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Lucero y Mijares Lucero y Mijares anuncian su gira “Hasta Que Se Nos Hizo” Credit: Mezcalent Los cantantes anunciaron su gira Hasta que se nos hizo, con la cual llegarán los próximos 17 y 18 de junio al Auditorio Nacional, el 24 a Monterrey y el 25 a Guadalajara. 2 de 6 Ver Todo Aracely Arámbula y Andres Palacios Aracely Arámbula y Andres Palacios comienzan las grabaciones de “La Madrastra” junto a todo el elenco Credit: Eyepix Images/The Grosby Group Los actores comenzaron las grabaciones de La madrastra, historia que marca su esperado regreso a los foros de grabación de Televisa San Ángel tras más de una década de ausencia. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Penélope Cruz Penélope Cruz deslumbra con un vestido rosa en la alfombra roja de la Cena del Festival de Cine de Tribeca Credit: Photo © 2022 Mega/The Grosby Group La actriz española acaparó miradas al llegar a la alfombra roja en la Cena de Artistas del Festival de Cine de Tribeca, organizada por Chanel, en Nueva York el lunes. Penélope lució un vestido rosa intenso que combinó con un bolso Chanel. 4 de 6 Ver Todo Jennifer López Jennifer Lopez presume su nuevo Roll-Royce de más de $500 mil dólares Credit: Photo©2022: X17/ Grosby Group La actriz y cantante llegó a un estudio en Los Ángeles en su flamante convertible Roll-Royce Dawn. Este es el último modelo y el precio base comienza en 370.000 dólares. 5 de 6 Ver Todo David Beckham David Beckham de la Mano con su Hija Harper Seven Durante un Evento en Venecia Credit: Photo © 2022 Backgrid UK/The Grosby Group El deportista británico de la mano de su hija Harper durante un evento en Venecia. Padre e hija derrocharon estilo y glamour. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Ex de Jennifer López con su nueva conquista en Italia: mira las mejores fotos de los famosos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.