¿Ex de Sherlyn se arrepiente de no haber tenido un hijo con la actriz? Tras el anuncio de Sherlyn sobre su maternidad, su expareja sentimental, José Luis Ortega, habla sobre su negativa de ser padre con la actriz; sin embargo, ahora confiesa que ya quiere tener hijos. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Hace un tiempo, Sherlyn mantuvo un romance con José Luis Ortega, integrante del dueto Río Roma. En aquel momento la actriz deseaba tener un hijo con el cantante, pero este argumentó que aún no estaba preparado para convertirse en padre. Tras el anuncio de la intérprete de Margarita Magos Gutiérrez López en la telenovela Antes muerta que Lichita de se convertirá en madre, el compositor confiesa que ahora ya piensa en formar una familia; incluso reveló cuándo planea hacerlo. “Es que yo todavía no he querido tener un bebé; pero ya se me está antojado porque vimos a Alex, que es el bebé de Raúl [su hermano] que está precioso y mi hermana tiene dos bebés”, mencionó Ortega a los medios de comunicación. “Creo que al final de la gira [se preparará para ser padre]”. RELACIONADO: ¡Sherlyn revela el sexo de su bebé! Image zoom El intérprete de “Me cambiaste la vida” está feliz por Sherlyn y la oportunidad de que cumpla su anhelado sueño de ser madre. Le desea lo mejor en este proceso, he incluso confesó, semanas atrás, que había hablado con la histrión para felicitarla. “Ella quería tener un bebé hace mucho”, mencionó. “Hoy está muy contenta y eso es la importante”. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN José Luis Ortega asegura que ahora está muy emocionado con la idea de convertirse en padre. Tan es así, que se ha preparado musicalmente para ese importante momento con temas dedicados a sus futuros niños. “Es más, ya tengo una canción para mi niño y mi niña”, reveló. “Pero no la voy a sacar hasta que los tenga [sus hijos]”. Advertisement

Close Share options

Close View image ¿Ex de Sherlyn se arrepiente de no haber tenido un hijo con la actriz?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.