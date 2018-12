En Hollywood la apariencia lo es todo, por ello muchos famosos se han dedicado a cambiar poco a poco y por distintos métodos su apariencia hasta alcanzar el look perfecto. Una de esas es Blac Chyna, quien sin empacho alguno ha probado todo tipo de looks incluso experimentando con su hijita de dos años, Dream Kardashian.

Ahora, la empresaria y ex de Rob Kardashian acaba de asociarse con una compañía para vender unas cremas que prometen blanquear la piel y que contienen lujosos cristales de Swarovksi en cada frasco. La línea de productos aparecerá en el mercado por medio de la compañía Whitenicious by Dencia. Obviamente lo que ha llamado la atención específicamente es la crema de Chyna: Whitenicious X Blac Chyna Diamond Illuminating & Lightening Cream.

Pero no se equivoquen: obtener una piel fabulosa tiene su costo y esta crema no es la excepción: cada tarro costará la friolera de $250, según revela el sitio TMZ.com. El producto se está promoviendo comercialmente como apto “para todo tipo de pieles” y se asegura que es un corrector de manchas obscuras en la piel.

Chyna sirve como modelo fehaciente del producto, pues jura y perjura que tras años de usar la crema ha conseguido eliminar manchas por hiperpigmentación dermática. Se desconoce si el problemita ha aquejado a la madre de dos niño por muchos años, sin embargo, este lunes la doña colgó una foto donde aparece con la piel bastante más clara que de costumbre.

Chyna se une así a estrellas que han cambiado el color de su piel de forma impresionante, como Michael Jackson, Sammy Sosa, La Toya Jackson, Francisca LaChapel y la rapera Lil Kim.

Esta no es la primer incursión de Chyna en el terreno de los blanqueadores de la piel. En septiembre, la ex de Rob Kardashian colgó una foto donde promovía un blanqueador de la piel que se tomaba vía oral y que prometía aclarar la tez. “¡Mantener la piel suave e impecable no es fácil!”, exclamó entonces. “Organic Skin Lightener es una forma COMPLETAMENTE NATURAL de mantener la piel libre de decoloraciones, estrías, cicatrices de acné y trabaja de adentro hacia afuera para hace tu piel más bella!”.

En fechas recientes han circulado fuertes especulaciones de que Chyna estaría en aprietos económicos debido a su separación de Rob Kardashian. En octubre, la también modelo causó sorpresa al ofrecer sus servicios de promoción.

En un anuncio que colgó en redes ofrecía un lista de servicios diversos e incluía su cuenta de correo electrónico asegurando que le daría un descuento “especial” en sus tarifas a quienes respondieran al anuncio ese mismo día. Posteriormente el mensaje fue borrado sin mayores explicaciones.