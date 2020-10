¿Ex de Paulina Rubio le mintió a la cantante sobre su contagio de COVID-19? Se reveló que ex de Paulina Rubio, Nicolás Vallejo, tuvo COVID-19 y estuvo en contacto con el hijo de ambos ¿se lo dijo o no a la cantante? Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace unos días, se dio a conocer que Nicolás Vallejo-Nágera tuvo COVID-19. Sin embargo, el empresario no le informó a Paulina Rubio, su exesposa, que contrajo este virus, pese a haber convivido con el hijo de ambos, Andreas Nicolás. La cantante se enteró de la situación cuando su primogénito se lo dio a conocer. ¿Qué dice al respecto Colate? RELACIONADO: Paulina Rubio gana batalla legal a "Colate" Image zoom “Es absolutamente falso. Lo tuve al principio, a principios del mes de marzo, cuando, prácticamente, no se sabía mucho ni nada. Pero tomé las medidas oportunas y estuve tres semanas encerrado en la casa y seguí todas las indicaciones médicas por sí lo tenía. No sabía si lo tenía en ese momento; Lo supe después cuando me hice la prueba de anticuerpos”, explicó Vallejo-Nágera al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). “En ningún momento puse absolutamente a nadie; todo lo contrario, tomé las medidas”. Image zoom Respeto al reciente conflicto que tuvo con la intérprete de “Ni una sola palabra”; porque ella no le entregó al niño en tiempo y forma para la convivencia correspondiente, el también presentador asegura que fue negligencia de la propia Paulina Rubio. Incluso, niega haber llamado a los medios de comunicación. “Llevaba una hora y media esperando, y me vio un policía que estaba ahí, le expliqué lo que estaba pasando. No llamé a la policía, estaba ahí. De repente, el reportero se encontró la buena historia para él”, aclaró. “Lo de estar en la puerta esperando horas, para mí, desgraciadamente, es algo que es habitual, pero se dieron esas circunstancias”. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A Nicolás Vallejo-Nágera se le ha relacionado sentimentalmente con Raquel Perera, última esposa de Alejandro Sanz, de quien se está divorciando, y aclara qué sucede entre ellos. “Tengo una relación [con Raquel Perera] desde hace 20 años", reveló. "Somos amigos desde hace 20 años, nada más”.

