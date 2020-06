Ex de Paulina Rubio, Colate, asegura que no quiere quitarle a la cantante el hijo que tuvieron

“En ningún caso estoy pidiendo la custodia y como he explicado muchas veces, he sacrificado mucho de mi vida profesional, mi vida personal, y he sacrificado muchas cosas para que mi hijo tenga a su papá y a su mamá [Paulina Rubio] cerca”, aclaró Vallejo Nágera al programa mexicano de televisión Sale el Sol (Imagen TV). “Y así voy a seguir, no tengo intención de separar a mi hijo de su madre, lo que sí quiero es cambiar algunas cuestiones para que mi hijo esté mejor”.

“Mi impresión fue, digamos, de no entender por qué está haciendo esto porque nadie le ha pedido que se haga un análisis de drogas, nosotros [sus abogados y él] no hemos [solicitado]. Yo no [lo] he pedido, nunca he hablado de eso; es más, únicamente la he defendido con el tema del famoso video”, advirtió. “Me ha parecido una de las muchas razones por las que he dicho que la [última] audiencia me ha parecido absurda, pero también me ha parecido poco inteligente”.