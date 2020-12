Close

Ex de Niurka Marcos "está delicado, pero estable" tras contraer coronavirus Juan Osorio, ex de Niurka Marcos, contrajo COVID-19 y su estado de salud se ha complicado. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace unos días, se dio a conocer que Juan Osorio había contraído COVID-19. El productor trabajaba en su actual proyecto, la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia?, por lo que debió detener las grabaciones y resguardarse en su casa a causa de esta enfermedad. Sin embargo, el productor ha sufrido diversas complicaciones. RELACIONADO: Niurka Marcos recibe un regalo de su ex Juan Osorio que la deja entre lágrimas Image zoom Juan Osorio | Credit: Mezcalent “Tuvimos una videollamada con él. Pobrecito, estaba con su mascarilla, con oxígeno asistido. Sabemos que está delicado, pero estable”, informó Gerardo Quiroz, amigo y socio de Osorio al programa mexicano de televisión Venga la alegría (TV Azteca). “Está oxigenando mucho mejor. Lamentó mucho que se haya contagiado”. Image zoom Credit: Mezcalent De acuerdo con el actor, sus hijos Miriam y Emilio están al pendiente de la salud del exesposo de Niurka Marcos. Sin embargo, su regreso al trabajo “dependerá de la evolución que tenga”; aunque “ha sido muy respetuoso y obediente de lo que le recomendaron los médicos”, quienes son especialistas en vías respiratorias y lo tienen “muy bien atendido”. Image zoom Credit: Agencia México “Juan es muy valiente y muy fuerte, pero si lleva tres días con una crisis respiratoria. Ha sido muy bien sustentado por sus médicos”, agregó. “A pesar de su delicado estado de salud, está estable”. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gerardo Quiroz solo tiene buenos deseos para el productor y desea que pronto esté completamente recuperado. “Juan va a estar muy bien. Todos los que lo queremos deseamos lo mejor para su salud”, concluyó. Tras el resultado positivo de Juan Osorio, el equipo que trabaja con él, así como, miembros del elenco de dicho melodrama, se han sometido a las respectivas pruebas para evitar mayores contagios.

