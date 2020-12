Close

Ex de Niurka, Juan Osorio, está conectado a un tanque de oxígeno Juan Osorio está conectado a un tanque de oxígeno debido a las complicaciones para respirar que sufre a consecuencia del coronavirus. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace casi un mes, se dio a conocer que Juan Osorio había sigo contagiado con COVID-19. En tanto, la semana pasada se reveló que se encontraba delicado y con problemas respiratorios. Ahora, el propio productor reapareció públicamente, mostrando que requiere utilizar un tanque de oxígeno para poder respirar de manera habitual. RELACIONADO: Ex de Niurka Marcos "está delicado, pero estable" tras contraer coronavirus Image zoom Juan Osorio | Credit: Mezcalent “Banda creí que me tronaba pero la vida me da otra oportunidad”, mencionó Osorio en su cuenta de Twitter. “Cuídense mucho. Está cañón, está feo. Los quiero mucho y ¿Qué pasa con mi familia?”. Este mensaje fue acompañado por exmarido de Niurka Marcos con una imagen donde se le ve utilizando una mascarilla conectada a un tanque de oxígeno que le permite respirar de manera asistida. De hecho, el también empresario reveló que ante las complicaciones de salud que sufrió se despidió de sus hijos y nietos, creyendo que no podría superar esta enfermedad. “Ahorita ya puedo hablar. La pasé muy, muy cañón. Llevó 25 días, pero estuve muy grave. Hubo un momento en la madrugada que me despedí de mis hijos; ellos del otro lado de la puerta”, mencionó al diario mexicano El Universal. “La vi muy fuerte porque se complicó la cosa”. Juan Osorio aprovechó para agradecer al equipo médico que lo atendió, pero también a su familia que ha estado a su lado en todo momento. Reveló que está realizando una terapia para recuperar la fuerza física. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Gracias a Dios y a los doctores, a la enfermera que me cuidó y a mis hijos, que me dieron mucho fortaleza, aquí estoy”, agregó. “Con las secuelas en los pulmones, el cansancio, el dolor de cabeza. Ahorita ya puedo platicar. Los doctores ya me dieron permiso de levantarme”.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Ex de Niurka, Juan Osorio, está conectado a un tanque de oxígeno

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.