¿Ex de Ninel es el nuevo novio de Geraldine Bazán? Esto se sabe Desde hace unos días, ha surgido un rumor de que una expareja de sentimental de Ninel Conde ahora tiene un romance con Geraldine Bazán. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que tras su divorcio de Gabriel Soto, Geraldine Bazán ha sido muy reservada en lo que refiere a su vida romántica. Si bien, ha sido relacionada sentimentalmente con diversos caballeros, famosos o no, la actriz se han mantenido hermética al respecto. Sin embargo, desde hace unos días, la han vuelto ha involucrar con otra persona y es el ex de Ninel Conde, Giovanni Medina; incluso, estuvieron juntos en la obra de teatro Vaselina. Ante ello, el empresario rompió el silencio y habló al respecto. "Tengo muchas amigas. Geraldine es una mamá que yo admiro mucho. Nuestros hijos son amigos y, a veces, coincidimos en actividades; en fiestas infantiles y demás, pero sí. Igual que otras amigas que tengo es una mamá que admiro muchísimo", aclaró Medina a los medios de comunicación. "Coincidimos ahí [en Vaselina]; nos queramos de ver ahí. Los niños se llevan muy bien; entonces, siempre hay que fomentar la amistad". El también político aseguró que mantiene el respeto por cualquier mujer sea su pareja o no. "La verdad es que siempre hay que cuidar las amistades. Es nada más eso. Lo demás sería una especulación", advirtió. "Lo qué pasa es que los medios de comunicación me han relacionado con diferentes personas; nunca he hablado de nadie. En su momento, hablé del tema de mi hijo [Emmanuel] porque estaba obligado a hacerlo; pero, realmente, nunca he hablado de ninguna pareja cierta o inventada. No me he expresado por respeto a ellas y, en este caso, no va a ser distinto". Ninel Conde y Geraldine Bazán Credit: Manuel Velasquez/Getty Images/Juan Naharro Gimenez/Getty Images for Ibicine Festival) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Respecto a su relación con Ninel Conde, Giovanni Medina dijo que va "bien". "Ya había dicho que de ese tema ya no voy a platicar, pero bien. Tiene una muy buena relación con nuestro hijo y nada más", concluyó.

