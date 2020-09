Ex de Ninel Conde, Ari Telch, sale en defensa de Xavier Ortiz por su supuesto suicidio Ari Telch tiene biporalidad y ha sufrido depresión profunda; por ello, pide no juzgar la decisión de Xavier Ortiz de quitarse la vida, tal como se ha informado. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace varios años, Ari Telch dio a conocer que padecía trastorno bipolar; lo cual, le ocasionaba cambios importantes en su estado de ánimo. También ha revelado que a causa de su enfermedad ha sufrido episodios de depresión profunda; por ello, comprende perfectamente a Xavier Ortiz si, como han informado inicialmente las autoridades, se quitó la vida. RELACIONADO: ¿Sergio Mayer rendirá homenaje a Xavier Ortiz? Image zoom IG Xavier Ortiz “Xavier [Ortiz] el deprimido [decían]”, advirtió Telch al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). “Se armó todo un rollo en las redes sociales [donde mencionaban:] ‘que cobarde’; ‘que valiente’; ‘si tiene todo’; ‘acababa de vender su casa’; si esto, si el otro. Espérate. El que está deprimido y el que está en una depresión mayor, toma la decisión para abandonar el dolor. Así duele la depresión”. Image zoom Getty Images Para el exesposo de Ninel Conde, esta situación es mucho más compleja de lo que se conoce a nivel público; por lo tanto, hay una falta de comprensión hacia quien padece depresión y “nos da pena” esa persona. El actor sugiere que en lugar de juzgarlo se le debe llevar con un especialista para recibir el tratamiento correspondiente. Image zoom Mezcal Entertainment SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Tenemos que empezar a entrarle a eso de la salud mental”, agregó. “La depresión no es tristeza, es el robo de la voluntad. Y todos tenemos familiares o conocidos que tienen familiares escondidos en el cuarto de atrás porque no se bañan, porque se dejaron de cuidar, perdieron eso gusto de hacer las cosas que normalmente hacían para sentirse bien, disminuye su capacidad de relacionarse y están medicándose [teniendo algún tipo de adicción como el alcohol]”. Ari Telch luchó mucho contra su enfermedad y ahora que la tiene controlada lleva una vida tranquila y puede convivir de mejor forma con sus familiares.

