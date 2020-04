Ex de Ninel Conde comparte comprometedora grabación de la cantante para desmentir sus acusaciones Después de que la artista interpusiera una demanda contra Giovanni Medina por no dejarle ver a su hijo, su ex publicó un video que no deja en buen lugar a la cantante. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La mala relación entre Ninel Conde y el padre de su hijo viene de atrás. Después de una guerra campal de años parecía que Giovanni Medina y la artista habían firmado la pipa de la paz, e incluso que se habían reconciliado. Las más recientes imágenes de ambos en actitud cariñosa y con su pequeño nos daban a entender que los felices papás habían enterrado el hacha de guerra y se habían dado una segunda oportunidad. Sin embargo, todo volvió a explotar por los aires. Esta semana era la misma Ninel quien informaba a los medios de la demanda que le había interpuesto a su ex por no dejarle ver a su hijo Emmanuel. Con el fin de aclarar que eso no era verdad, Giovanni publicó un video de lo más comprometedor en sus redes que demuestra que los tres habían estado juntos hacía unos días. Las imágenes, sacadas de la cámara de seguridad de su casa, demuestran a los papás jugando felizmente con su hijo en el jardín sin malos rollos. Al contrario, se les ve más unidos que nunca y en absoluta armonía. "Debido a los señalamientos de los que he sido objeto en últimos días por parte de la madre de mi hijo, me veo en la necesidad de compartir con ustedes imágenes de nuestra mas reciente convivencia hace solo unos días como se indica en la fecha del video tomado del circuito cerrado de la casa en donde habitamos mi menor hijo y su servidor", explicó junto a la grabación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El pequeño está en estos momentos con él, con la crisis del coronavirus ha tenido que tomar precauciones y cuidar de su hijo siguiendo las medidas requeridas para prevenir el riesgo de contagio. Giovanni, que escribió este comunicado en son de paz y tan solo para aclarar que él no tiene secuestrado al pequeño, espera que todo esto se arregle y pronto puedan encontrar una solución pacífica por el bien del niño. Unas explicaciones y justificaciones a las que Ninel no ha tardado en responder y no precisamente muy contenta. "La verdad cae por su peso y el culpable por si solo se delata. Hoy CONFIESA que hace más de 15 días fue la última vez que se me permitió ver a mi hijo. Un video que es prueba en contra del propio victimario, quien por cierto me prohibió entrar con celular para no grabar", ha escrito la también actriz. Parece que la guerra apenas ha comenzado. Advertisement

Close Share options

Close View image Ex de Ninel Conde comparte comprometedora grabación de la cantante para desmentir sus acusaciones

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.