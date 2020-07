Ex de Naya Rivera devastado por la muerte de la actriz: "No puede imaginar criar a Josey sin Naya" El actor Ryan Dorsey no se ha separado de su hijo, el pequeño Josey, desde que se enteró de la desaparición de su madre. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El actor Ryan Dorsey se encuentra devastado tras la noticia de la muerte de su ex esposa y madre de su hijo, Naya Rivera. De acuerdo a una fuente cercana, Ryan intenta recuperarse de la dolorosa situación que ha dejado a su pequeño Josey, de cuatro años, sin madre. Según la fuente, el actor no ha dormido desde que se enteró de la desaparición de su ex y no concibe la idea de tener que criar a su hijo sin la actriz. “Ryan casi no ha dormido”, dijo la fuente a PEOPLE. “Es una pesadilla. Aunque no estaba [de pareja] con Naya, es la mamá de Josey. Josey necesita a su mamá”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El pasado fin de semana, el actor se unió a la familia de Rivera en la búsqueda por su cuerpo en el Lago Piru, en el condado de Ventura de California, donde el 8 de julio ésta fue a pasear con su pequeño hijo. Dorsey se tiró al lago junto al padre de la actriz de la serie Glee para ayudar a las autoridades en su búsqueda. El lunes, estas recuperaron su cuerpo de las aguas. “Ryan no puede imaginar criar a Josey sin Naya. Es [una] situación devastadora”, comentó la fuente. Image zoom Steve Granitz/WireImage De acuerdo a las autoridades, la actriz se habría ahogado en las turbias aguas del lago californiano tras ayudar a su hijo a volver al bote, donde el niño fue encontrado dormido y con su salvavidas puesto. “[Josey] y Naya nadaron en el lago juntos. Él describió que Naya lo ayudó a subirse al bote. Le dijo a los investigadores que volteó y la vio desparecer bajo la superficie del agua”, explicó el sheriff Bill Ayub, de acuerdo a PEOPLE. “Creemos que [Naya] reunió suficiente energía para subir a su hijo al bote, pero no la suficiente para salvarse”. Este martes, un médico forense confirmó que la causa de muerte de la actriz fue ahogamiento accidental. “Desde la desaparición de Naya, Ryan y Josey han pasado todos los días con la familia de Naya. Todos se están apoyando mientras cuidan de Josey”, dijo la fuente. Los histriones se casaron en el 2014 y tras cuatro años de matrimonio se divorciaron. Desdel el 2018, ambos mantuvieron una cercana relación por el bien del pequeño.

Close Share options

Close View image Ex de Naya Rivera devastado por la muerte de la actriz: "No puede imaginar criar a Josey sin Naya"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.