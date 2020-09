Ex de Nacho estrena hogar y empieza una nueva etapa. "Gracias por este nuevo comienzo" Inger Devera anuncia emocionada el inicio de una nueva etapa acompañada de sus tres hijos en unas imágenes llenas de felicidad, alegría e ilusión. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Feliz, sonriente y desde su nuevo hogar, Inger Devera anuncia un nuevo comienzo cargado de ganas, fuerza y, sobre todo, mucha ilusión. Flanqueada por los tres grandes amores de su vida, sus tres hijos, fruto de su matrimonio con el cantante Nacho, se ha mostrado encantada con esta nueva etapa que arranca. En una video casero de buenas noches y con sus tres angelitos durmiendo en su cama, la feliz mamá y empresaria compartía la buena nueva con sus más de dos millones de seguidores en Instagram. "Gracias, gracias, gracias, por este nuevo comienzo. Muy feliz noche. Hogar dulce hogar", escribió junto a este emotivo video casero y tan lleno de amor. Los mensajes de amor y cariño hacia la puertorriqueña fueron tantos y tan bonitos que no pudo evitar responder emocionada por tanto apoyo y buenos deseos. "Gracias por tanto mensajes llenos de buena vibra, los aprecio muchísimo", escribió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su separación del cantante venezolano, hoy padre de la pequeña Mya, supuso un momento muy duro para Inger que ha sabido reponerse gracias al amor de sus hijos y también a un proyecto profesional que le ha mantenido muy ocupada y centrada en sus objetivos. Se trata de La tribu esencial, un espacio dirigido a mujeres que promueve un nuevo estilo de vida, siempre más natural y saludable. En él comparte los mejores consejos como mamá, productos naturales que ayudan al bienestar y pensamientos positivos que conduzcan a una vida más plena. ¡Muchísimas felicidades por todos los logros como madre, mujer y profesional!

