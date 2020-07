Así es la nueva vida de Inger, la ex de Nacho. "(He) encontrado un nuevo propósito" Ajena a la polémica que vive el cantante, la feliz mamá de tres que ya no lleva el apellido Mendoza, es aplaudida por sus seguidores por su fortaleza y ganas de salir adelante. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En octubre del 2019 Inger y su esposo Nacho anunciaban amigablemente su separación. Era el fin de su matrimonio pero la continuidad de una relación familiar que durará de por vida por el bien de sus tres hijos. Ambos han mantenido el cariño y la cordialidad por ellos y así lo han demostrado, sin escándalos ni acusaciones públicas por ninguna de las partes. Sin embargo, desde que se conociese que el cantante tiene nueva pareja y que espera una niña no han cesado las críticas para él y los halagos para Inger, con quien se han volcado. Los insultos y acusaciones a su ex llegaron a tal nivel que el artista decidió despedirse de las redes temporalmente. Pero la que fuera su mujer sigue mostrando orgullosa cómo es su vida junto a sus hijos sin perder la ilusión y la sonrisa. Ahora ya no lleva el apellido Mendoza sino Devera, una nueva etapa que está decidida a exprimir. Para empezar, en estos días celebraba el cuarto cumpleaños de su hijo más pequeño Matías. A pesar de la cuarentena Inger le preparó tremenda fiesta donde los cuatro lo pasaron en grande a juzgar por la entrañable imagen. Además, en estos días la mami sorprendió a sus cachorrillos con un miembro más para la familia, ¡un perrito! Y ya tienen a Oreo, un can que han adoptado y que nos presentó en sus redes estos días. Los pequeñines, felices de la vida, le bañaron y disfrutaron de su llegada con toda la ilusión del mundo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Inger parece haber encontrado el propósito de su vida, y no solo como mamá sino como mujer profesional gracias a La tribu esencial, una plataforma que nos invita a vivir una vida más natural, con productos sanos para corregir y ayudarnos a tener un estilo de vida mucho más saludable. Poquito a poco y con mucho trabajo e ilusión ya son una tribu que supera los 400 mil seguidores en Instagram. "Me llena de mucha felicidad haberle encontrado un nuevo propósito a mi vida. He aprendido muchísimo y me ha tocado salir de mi zona de confort, lo que ha significado un enorme crecimiento personal para mí", escribía entusiasmada en su perfil. No han sido tiempos fáciles pero Inger ha sabido reponerse y buscar lo que verdaderamente merece la pena y le hace feliz. ¡Enhorabuena por los logros y por esta maravillosa iniciativa!

Close Share options

Close View image Así es la nueva vida de Inger, la ex de Nacho. "(He) encontrado un nuevo propósito"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.