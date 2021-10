Ex de Maite Perroni y otros famosos reaccionan a su polémico romance Maite Perroni dio a conocer su relación sentimental con Andrés Tovar; ante ello, diversas celebridades se pronunciaron y uno de sus exnovios también. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Por la mañana de este 20 de octubre, Maite Perroni confirmó que mantiene un romance con el productor Andrés Tovar, quien fue señalado por su exesposa Claudia Marín de haberle sido infiel con la protagonista de la serie Oscuro deseo. Luego de la polémica, que incluyó procesos legales por parte de la integrante de RBD ante supuestas difamaciones, ahora solo busca disfrutar de su idilio. Tras el mencionado anuncio, uno de sus ex reaccionó a esta noticia, se trata de Mane de la Parra. "!!Siempre contigo Mai!! Te adoro eternamente y ¡te mereces toda la felicidad y amor del mundo!", mencionó De la Parra en el post donde Perroni dio a conocer su relación sentimental. Aunque no solamente fue este famoso, otros colegas también se pronunciaron ante este anuncio. "Te amo tanto. Y los que te amamos sabemos su historia. Desde el amor, la honestidad y la verdad, como siempre tu te manejas. Gracias por siempre ser un ejemplo y sumar amor a la vida de los que te rodeamos. Eres el ser más auténtico y valiente que conozco y amo por sobre todas las cosas ser tu amiga", comentó Jessica Coch. Maite Perroni Maite Perroni | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "A vivir con amor y ser felices", dijo Sebastián Rulli; "Eres pura luz, amiga y te mereces ¡todo el amor y la felicidad del mundo!"; mencionó Erik Hayser; "Celebro su amor", escribió Omar Chaparro"; "La felicidad es lo que importa lo demás está demás", advirtió Carolina Sandoval, y "¡Te mereces toda la felicidad del mundo! Todos los que te conocemos sabemos quien eres y que estas llena de luz y de generosidad! Te mereces ser feliz", agregó por su parte Fernanda Castillo. Maite Perroni Las felicitaciones y muestras de apoyo a través de emojis o mensajes breves también estuvieron presentes. Así, celebridades como Yalitza Aparicio, Consuelo Duval, Alejandra Guzmán, Jacqueline Bracamontes, Sandra Echeverría, Ela Velden, Zuria y Marimar Vega, Regina Blandón, María León, Chantal Andere, Daniela Magún y Alex de la Madrid, entre muchos otros, no dudaron en externar su cariño hacia la cantante. Mientras tanto, Maite Perroni disfruta en libertad de su noviazgo.

