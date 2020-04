Ex de Lorena Herrera, Armando el muñeco González, llora por su padre, quien podría morir por coronavirus Armando el muñeco González no pude contener las lágrimas al revelar que su padre está muy grave en un hospital a causa del coronavirus. Pide a la gente hacer conciencia de la gravedad de esta situación. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Cada día se dan a conocer más casos de contagio por coronavirus en México. Ahora, Armando el muñeco González, expareja sentimental de Lorena Herrera, dio a conocer que su padre se debate entre la vida y la muerte a causa del COVID-19; además, el propio modelo, su madre y hermanos también están enfermos. “Tengo a mis papás en el hospital, desde hace diez días, porque dieron positivo a COVID-19. Mi papá se puso muy grave, a punto de morir; está en terapia intensiva, intubado, con pocas posibilidades de vivir. Mi mamá está en cuidados paliativos, va mejorando”, explicó González en un video que dio a conocer en sus historias de Instagram.“Y por ende, todos sus hijos, que estuvimos con ellos, nos contagiamos”. RELACIONADO: ¿Hasta cuándo durará la crisis del coronavirus? Un experto responde Image zoom Explicó que uno de sus hermanos, “mayor de 60 años”, también está hospitalizado. Mientras el resto, como él, “estamos en casa haciendo la cuarentena. Respetando la vida de los demás”. El modelo aprovechó para desmentir algunos mitos al respeto del coronavirus. “Quiero invitarlos a todos para que se den cuenta de que esto sí es verdad. He visto mucho en las redes sociales [a] mucha gente que no cree en esto”, advirtió. “Están diciendo que eso [coronavirus] nada más le da a la gente que viaja o a los ricos y eso es una gran mentira, mis papás no viajan, no les gusta viajar”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Armando el muñeco González, con lágrimas en los ojos, pidió que las personas permanezcan en casa para protegerse. “Quiero invitarlos a que se queden en su casa. Yo estoy sufriendo mucho en estos días. Está entre la vida y la muerte mi papá”, reveló. “Quiero pasar este mensaje para que ustedes cuiden a los suyos; para que no pasen lo que estamos pasando en casa. Hagan conciencia y quédense en casa porque esto viene más difícil”. Advertisement

