Ex de Kylie Jenner tiene su propia 'cajita feliz' El rapero Travis Scott se unió a McDonald's para lanzar su propio combo de comida y una línea de artículos, que incluye piezas para el hogar. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El rapero Travis Scott no pudo dejar pasar la oportunidad de hacer historia creando su propia cajita feliz para la popular cadena de restaurantes de comida rápida McDonald’s. El exnovio de Kylie Jenner reunió en su combinación su comida favorita de McDonald’s: una hamburguesa de cuarto de libra, con queso, tocino y lechuga, papas fritas con salsa barbacoa, una bebida Sprite y los ingredientes preferidos del cantante. Esta colaboración temporal, además, incluirá la venta de objetos que van desde ropa hasta artículos para el hogar, todo bajo el tema Cactus Jack. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Scott es el primer artista en asociarse con McDonald’s para un lanzamiento de este tipo desde que el deportista Michael Jordan colaboró con la cadena en 1992. “Todos tienen una cajita de McDonald’s favorita, no importa quien seas”, comentó el director de mercadeo de la multinacional, Morgan Flatley. “Travis es un verdadero fanático de McDonald’s, creció visitando nuestros restaurantes en Houston”. La cajita Travis Scott se lanzó este martes en Downey, CA, y estará a la venta hasta el 4 de octubre.

