Ex de José José quiere exhumar las cenizas del cantante para investigar su muerte Anel Noreña, exesposa del Príncipe de la Canción, declaró que someterá las cenizas del cantante a pruebas tecnológicas para saber "de qué" murió el artista. Si bien han pasado un poco más de seis meses desde la muerte de José José, su ex esposa Anel Noreña mantiene sus sospechas sobre las circunstancias del fallecimiento y quiere que se investigue. La madre de José Joel y Marysol Sosa, los hijos mayores del intérprete, declaró a un programa de espectáculos en México que exhumará las cenizas del cantante para someterlas a las pruebas necesarias. Anel aseguró que conoce a unas personas en Nueva York que cuenta con tecnología muy avanzada que puede determinar de qué murió el cantante. "No es una serie de misterio ni de que yo haya visto en la tele, no. Sí existe la posibilidad, tecnológicamente hablando, de que eso se dé, y se va a dar con el favor de Dios", dijo la exreina de belleza. Image zoom Anel pretende exhumar las cenizas del Panteón Francés de la Ciudad de México, donde se encuentran, para someterlas a ese proceso tecnológico y finalmente responder a las dudas que -en su opinión- rodean a la partida del artista. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Mis hijos podrán saber de qué, a qué hora y cómo fue que su papá murió", aseguró. "Hay algo muy importante, muy interesante que se puede saber a través de las cenizas. Toda la gente que amó a José sabrá qué pasó con él". El cantante falleció el pasado septiembre tras una larga batalla contra el cáncer mientras se encontraba bajo el cuidado de su esposa Sara Salazar y su hija Sara Sosa, con quienes Noreña y sus hijos no mantienen buenas relaciones.

