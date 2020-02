Ex de JLo enciende las redes con sus comentarios mordaces tras el show en el Super Bowl Ojani Noa, exmarido de Jennifer López, enciende las redes con su comentario de su aparición en el Super Bowl ¿qué dijo? By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Ojani Noa, primer marido de Jennifer López, ha puesto la notita picante en las redes al mandar unos comentarios de los más ácidos como su respuesta por la actuación de la Diva del Bronx en el Super Bowl LIV del pasado domingo. Este lunes el ex-camarero se apoderó de su cuenta de Instagram para publicar una foto con una vista panorámica del Hard Rock Stadium durante el espectáculo de medio tiempo enzabezado por su ex y la colombiana Shakira. Entre quienes le dieron “me gusta” hubo algunos que le preguntaron directamente qué sentía de ver a su ex triunfando de manera tan apoteósica. “¿Qué se siente ver a tu ex cantando en el super bowl?”, fue la pregunta exacta de una usuaria de la plataforma. “Nada”, contestó a secas el cubanoamericano. “Ojani Noa deberías apoyar más a J.Lo tan bonita pareja que fueron”, acotó alguien más. “”Hahaha…que se apoye ella sola”, arremetió él con lengua afilada. Image zoom Ojani Noa fue el primer marido de Jennier López. Aquí los vemos en una foto tomada el 13 de marzo de 1997: Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La Diva del Bronx y Ojani Noa contrajeron nupcias en febrero de 1997 al poco tiempo del gran debut de la entonces incipiente estrella en la cinta Selena, del director Gregory Nava, que apareció en cines el 21 de marzo de dicho año. Pero el matrimonio se agrió pronto y acabó en divorcio al año siguiente. La relación entre ambos quedó aún más dañada cuando él amenazó con contar intimidades de la relación por medio de un libro que fue bloqueado por la diva através de su equipo legal. En 2016 Noa apareció en el show Million Dollar Matchmaker (Bravo!) donde dejó a todos boquiabiertos al confesar que áun estaba intentando superar al amor de su vida: Jennifer López. Claramente, no lo ha hecho. Advertisement

Close Share options

Close View image Ex de JLo enciende las redes con sus comentarios mordaces tras el show en el Super Bowl

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.