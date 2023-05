Ex de Irina Baeva revela que la actriz no quería aceptar el final del romance Emmanuel Palomares revela detalles del idilio que vivió con Irina Baeva, con quien estuvo un par de años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien Irina Baeva ahora mantiene una sólida relación sentimental con Gabriel Soto y, de hecho, están comprometidos y llegarán al altar. La actriz anteriormente tuvo una romance por un par de años con Emmanuel Palomares. Ambos famosos se conocieron en Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa. Ahora, el protagonista de la telenovela Perdona nuestros pecados confiesa que la también modelo de origen ruso no aceptaba el término del idilio. "Finalizó la relación, dejando claro todo, de frente, porque ella lo sabía, pero no lo aceptaba en su momento, fíjate, y luchó por la relación", reveló Palomares en entrevista con Mara Patricia Castañeda (YouTube). El actor confesó que hubo mucho amor entre ambos; sin embargo, las prioridades cambiaron y poco a poco enfriaron la relación. De hecho, la intérprete de Debra Puig en el melodrama Amor dividido había confesado con anterioridad que "empezaron a tener muchos problemas" que ocasionaron el desgaste como pareja y, por lo tanto, la ruptura definitiva. Lo cual, fue reiterado por el histrión. Irina Baeva Irina Baeva en Despierta América (Univision) | Credit: Instagram Despierta América SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Luego de unos dos años, los ciclos terminan, y, como [Irina Baeva] lo dijo, descuidó la relación; se habló, yo la sentía con ganas de crecer y enfocarse más en lo suyo, sentía que estaba más enfocada en ella, y se vale", mencionó. "Yo estaba enfocado en mis cosas pero yo también quería la pareja. Busqué la manera de que solucionáramos, hasta que entendí que había que seguir caminos individuales, comprendí que era mejor dejarlo ahí por el bien de los dos". Emmanuel Palomares fotos sexy Credit: Instagram Ahora, Emmanuel Palomares e Irina Baeva han seguido con sus respectivas vidas, aunque han dejado claro que no existe ningún conflicto entre ambos y cuando se encuentran se saludan con afecto.

