Ex de Geraldine Bazán muestra tatuaje en sexy parte de su cuerpo y arden las redes El actor argentino presumió su cuerpo en plena forma junto este mensaje tan positivo sobre su piel que deja claro que la ruptura ya está más que superada. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print A pesar de los pesares, Santiago Ramundo no pierde la sonrisa. Su última publicación ha arrasado en Instagram por esa curva en su cara que no le abandona. Aunque, para ser sinceros, lo que realmente ha enloquecido de su foto ha sido su espectacular cuerpo y el tatuaje debajo de su pecho. “Creer para crear”, dice la tinta sobre su piel. Un mensaje tan positivo como él quien parece recuperado y dispuesto a disfrutar a tope de la vida tras su ruptura hace unos meses con Geraldine Bazán. La sexy imagen del actor ha recibido un sinfín de piropos, alguno de ellos de lo más pícaros, que se entienden a la perfección al ver la sensual publicación del argentino. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El artista presume de su sencillo pero profundo tatuaje que nos ha dejado ver tímidamente alguna vez en el pasado, pero nunca con tanta claridad. Con esta fotografía quiere mandar un mensaje positivo y lleno de esperanza. “La felicidad del momento mágico, creer para crear”, ha escrito junto a la publicación. En bañador o en traje de vestir, Santiago se ve siempre en plena forma. Hace unos días se paseaba de lo más elegante en la alfombra roja de los premios de la revista GQ en México donde fue el centro de todas las miradas. Guapo, simpático, trabajador y soltero. ¿Qué más se puede pedir? Advertisement EDIT POST

