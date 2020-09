Ex de Fernando Carrillo reacciona a la nueva paternidad del actor con su prometida Margiolis Ramos mandó un mensaje al que fue su pareja y padre de su hijo tras enterarse de que espera un bebé con su nuevo amor. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Pocos días después del feliz anuncio de Fernando Carrillo y su prometida María Gabriela Rodríguez de la llegada de su primer bebé como pareja, la ex del actor y madre de su primer hijo ha tenido unas palabras para él. Margiolis Ramos ofrecía una entrevista al programa Sale el sol donde, en son de paz, mandaba un mensaje al protagonista de Rosalinda. El buen rollo y sintonía de sus palabras hacen dudar si es en serio o tan solo ironía, sobre todo después de la guerra cruzada que ambos han tenido en los últimos años. La expareja del actor puso a un lado sus diferencias y les deseó lo mejor a ambos esperando que esta nueva paternidad sirva a Fernando para abrir los ojos sobre los errores que cometió en el pasado con ella. "Le deseo lo mejor, es el papá de mi hijo, este niño va a traer muchas bendiciones, un niño siempre es un ángel y trae bendiciones. Espero que todo este amor de verdad ayude y conmueva a Fernando a ser mejor padre", dijo en un tono que parecía conciliador. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Confirmó que desafortunadamente entre ellos hay una nula relación y que la cantidad que le debe por la manutención de su hijo ya asciende a los 50 mil dólares. Margiolis se sintió muy dolida cuando el que fuera su pareja ni siquiera le llamara para darle el pésame por la muerte de su madre hace unos meses. A pesar de la mala relación, asegura que nunca le habla mal a su hijo Ángel Gabriel de su padre y que el pequeño de 11 años le adora.

Ex de Fernando Carrillo reacciona a la nueva paternidad del actor con su prometida

