Ex de Fabiola Campomanes asegura estar limpio de drogas Después de intercambiar acusaciones de maltrato con su ex Fabiola Campomanes, el actor Jonathan Islas muestra una prueba de detección de drogas que, según él, demuestra que él no estaba bajo los efectos de estupefacientes durante el altercado que tuvo con ella. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La guerra de dimes y diretes entre Fabiola Campomanes y Jonathan Islas continúa tras la denuncia del actor sobre el supuesto maltrato recibido por parte de su ahora ex pareja -quien a su vez ha dado su versión de los sucedido en sus redes. Hoy, a través de su cuenta de Instagram, Islas aseguró que dará a conocer las pruebas que demuestran que él fue la parte dañada en el incidente. En un mensaje publicado en sus historias, Islas aseguró que todo lo que ha dicho Campomanes para defenderse de supuestamente haberlo agredido es mentira y que tiene en su poder fotografías y vídeos que comprueban que él fue golpeado por su ex pareja. Además, en un intento por callar a sus detractores que aseguran que estaba drogado al momento en que sucedió el altercado, Islas afirma haberse realizado una prueba de orina para la detección de estupefacientes que, según él, dio resultados negativos. "Pa[ra] la gente que dice que estaba drogado, me lo hice ayer, limpioooooooo", escribió junto a una imagen de una prueba reproducida por la cuenta de Instagram de Despierta América (Univision) que el actor aparentemente ya borró de sus redes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta semana Islas recurrió a esas redes sociales para denunciar que la actriz lo había agredido mientras, según él, ella se encontraba bajo la influencia del alcohol y las drogas. Según el actor, ella le "rompió toda la boca". Seguidamente, Campomanes desmintió la versión de su expareja y ofreció detalles de lo sucedido la noche del altercado. "El tipo estaba fuera de sí. Agredió a amigos, incluso un amigo de mi hija que vino a preguntarme por ella", afirmó la actriz en sus redes sociales. Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha demostrado las pruebas que dicen tener que apoyarían sus versiones de lo sucedido. Por su parte, Campomanes ha recibido el apoyo de sus seguidores y amigos en redes. Advertisement

