¿Qué opina ex de Eleazar Gómez del silencio de Danna Paola ante su agresión? Danna Paola mantuvo un romance con Eleazar Gómez; sin embargo, desde que se hizo pública la agresión del actor contra Tefi Valenzuela no ha comentado al respecto ¿eso molestó a la influencer? Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras algunas semanas de la agresión que Tefi Valenzuela sufrió a manos de su entonces novio Eleazar Gómez, muchos famosos se han pronunciado al respecto. Sin embargo, Danna Paola, quien también fuera pareja sentimental del actor, no ha realizado declaración alguna. ¿Qué opina la influencer sobre el silencio de la intérprete de “Mala fama”? “Ella es una chica muy exitosa y talentosa, y se nota que ha mantenido su vida privada, alejada”, mencionó Valenzuela al diario El Heraldo de México. “Si hablara sería muy polémico y siempre se le menciona”. RELACIONADO: Image zoom Credit: IG Tefi Valenzuela La también modelo comprende que la protagonista de la serie Élite prefiera mantenerse al margen porque su noviazgo ya quedó en el pasado. Así que respeta que no haya hablado del tema hasta ahora. Por otro lado, Valenzuela aseguró que la familia de Eleazar Gómez la ha buscado para solicitar que lo perdone y él pueda quedar en libertad; tampoco aceptará dinero alguno por retirar la denuncia. “A través de esto he podido contactar a muchas mujeres que están viendo esto algo como que tienen que hacer, que no tienen que permitir maltratos”, advirtió. “Quiero demostrarle a las mujeres que han sido agredidas, que tienen que denunciar". Image zoom Credit: Photo: Danna Paola/Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Stephanie Valenzuela aseguró que el hecho de que el actor quede en libertad condicional también le preocupa, debido a que la amenazó y teme que pueda realizar una nueva agresión en su contra. Image zoom Credit: Victor Chavez/WireImage “A mí, particularmente, [me da miedo] porque podría cumplir sus amenazas de matarme, porque sigo viviendo en el mismo sitio y es complicado”, comentó al programa mexicano de televisión Venga la Alegría (TV Azteca). “Si me sentí más tranquila con la decisión de los jueces [de rechazar la libertad condicional de Eleazar Gómez]”.

