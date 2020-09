Ex de Demi Lovato asegura que se enteró del estatus de su relación a través de la prensa Max Ehrich ha compartido en sus redes que se ha enterado de su estado sentimental con su ya expareja a través de los medios de comunicación. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Esta semana saltaba la noticia de la inesperada ruptura entre Demi Lovato y su prometido Max Ehrich. Justo cuando se cumplen dos meses de su compromiso se hace público el triste final de la relación. Según el actor se ha enterado de este desenlace a través de la prensa. Así lo ha confirmado en sus historias de Instagram con un mensaje claro y directo. "Imagina enterarte de su situación sentimental a través de la prensa", ha comenzado su comunicado. "Y todo mientras estás rodando una película sobre un pastor en una Iglesia Cristiana cuya intención es la de ayudar a otra gente. Que Dios les bendiga", concluye su escrito. Una fuente cercana a la pareja contó a la revista PEOPLE que Max sí fue informado de su ruptura antes de que la noticia saliera a la luz. "Demi comunicó a Max que la relación había terminado y que iba a hacerse pública", explica dicha fuente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Nada que ver con la versión del artista de 29 años quien aseguró todo lo contrario. La pareja empezó a salir en el mes de marzo y se comprometieron en julio. Parece que los problemas de las últimas semanas entre los enamorados hicieron mella en su relación que ha terminado de forma tajante. Ambos han retomado sus carreras actorales tras pasar la cuarentena y en estos momentos cada uno está trabajando en lugares diferentes. Demi se encuentra en Los Ángeles mientras Max está en Atlanta. Después de sus románticas fotos del compromiso nadie hacia presagiar este final.

