Ex de Belinda se quita tatuaje en honor de la cantante ¿de quién se trata? Se dio a conocer que una expareja sentimental de Belinda ya se borró el tatuaje que se grabó para recordarla. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La semana pasada, se dio a conocer el compromiso matrimonial entre Belinda y Christian Nodal. Sin embargo, antes del intérprete de "Dime cómo quieres" la actriz tuvo otras parejas sentimentales, algunos, como su futuro esposo, tuvieron una cosa en común: se tatuaban algo representativo de ella, que los hacía recordarla. Ahora que la también cantante contraerá nupcias ¿sus ex conservarán el grabado que tienen en la piel? Por lo menos, uno de ellos ha decidido cambiarlo, se trata de Criss Angel. El famoso mago, quien mantuvo un romance con la protagonista de la telenovela Cómplices al rescate entre 2016 y 2017, en aquella época le demostró su amor e incluso fue el productor del video de su entonces novia titulado "Báilalo". Belinda La Voz Credit: Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como muestra de su devoción el ilusionista decidió ponerse en su pecho la palabra "Beli". La relación sentimental concluyó por diversos conflictos. Ahora, Criss Angel decidió borrar toda huella de este romance al cambiar la palabra por "God" (Dios). Cabe recordar que Lupillo Rivera se tatuó el rostro de Belinda cuando se rumoraba que mantenían un idilio mientras fueron coaches del rteality La Voz México. Si bien, la intérprete de "Amor a primera vista" nunca aceptó este supuesto noviazgo, el cantante si habló de un romance entre ambos y prometió que jamás se quitaría ese dibujo en su brazo ¿cambiará de opinión ahora que tiene una relación sentimental con Giselle Soto, con quien se asegura ya se casó? Solo el tiempo lo dirá. Mientras las especulaciones continúan, Belinda y Christian Nodal siguen en España disfrutando de su amor. Se espera que regresen pronto a México para estar con sus respectivas familias y empezar a planear la boda.

