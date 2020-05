Después de Aislinn, ¡Mauricio Ochmann busca cita para tener una aventura! El yerno de Eugenio Derbez, ¡está listo para tener una aventura que le suba la adrenalina! Y lo mejor del caso es que puede ser contigo... ¡Porque es parte de una rifa! ¿Te anotas? Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Muchas están suspirando porque, después de la separación de Aislinn Derbez, Mauricio Ochmann se pasea de nuevo por la calle de la soltería. Si las cosas siguen su curso natural, en algún momento rehará su vida junto a un nueva ilusión. ¿Te gustaría ser tú la que devuelva el romanticismo a la vida de este atractivo actor? ¡Ahora tienes una oportunidad! El ex yerno de Eugenio Derbez quiere una aventura que le suba la adrenalina y no se le ocurrió mejor manera de hacerlo que buscando un date que... ¡Le acompañe a tirarse desde un helicóptero! ¿Estarías dispuesta a pagar tan alto precio por un desayuno con el papá de Lorenza y Kailani? Si la respuesta es sí, ¡sigue leyendo! Image zoom IG/Mauricio Ochmann El propio actor lo anunció en sus redes. Con el fin de recaudar fondos para los afectados por el coronavirus, Mauricio Ochmann compartió en sus stories que puedes comprar boletos para entrar a una rifa en la que el ganador tendrá la experiencia de convivir con él. ¿Qué tal andas de suerte? “Me acabo de sumar a la iniciativa de la fundación Somos Uno para seguir ayudando para donar despensas. Como funciona, es que se van a rifar diferentes actividades con diferentes personalidades y la actividad conmigo va a ser el paracaidismo así que me van a acompañar a aventarme del paracaídas”. Image zoom Gabriel Olsen/Getty Images Que las muy miedosas no se rajen, que el hombre lo puso más fácil: “Si quieren, si no, pues me acompañan a vivir la experiencia y a echarnos un desayunito y platicar y convivir y así poder donar y ayudar a la gente más vulnerable”. Después de afirmar: “¡Somos uno!” este fue el link que compartió el actor para que puedas encontrar todos los detalles: "¡Conoce a Mauricio Ochmann! Participa en la rifa y vive la experiencia. Compra tu boleto y dona en nuestra página web www.fundacionsomosuno.org" Así que recuerda: si logras ganarte el corazón del actor gracias a nosotros... ¡Vuelve para contárnoslo! Lo que es seguro es que vivirás una gran experiencia y lo peor que puede pasar es que ayudes a lograr despensas para personas en estado de vulnerabilidad en tiempos de pandemia. ¡Es lo que se dice un win-win situation!

