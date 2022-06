Excuñado de Shakira confiesa la supuesta razón de la ruptura con Piqué El exnovio de una de las hermanas de Shakira señaló que la cantante y Gerard Piqué habrían terminado por cuestiones de dinero. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Shakira y Gerard Piqué Shakira y Gerard Piqué | Credit: Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images Desde que Shakira y Gerard Piqué confirmaran públicamente que estaban separados, muchas han sido las teorías sobre por qué los famosos decidieron poner fin a su relación. Aunque mucho se ha hablado de una supuesta infidelidad por parte del futbolista, al parecer en la pareja habían otros problemas. Roberto García, exnovio de una de las hermanas de Shakira, reveló al medio español EsDiario que la cantante y el futbolista habrían terminado luego de que el también empresario le pidiera una gran cantidad de dinero y la familia de la colombiana se negara a dárselo. "Según me ha contado una persona muy allegada a ellos, ha habido un problema económico entre ambos", afirmó García. Shakira y Pique "Supuestamente Piqué le habría pedido dinero a Shakira para un tema de inversiones y la familia de la cantante se ha negado a que se lo diera. Ellos no mezclan su dinero y llevan la economía familiar al 50%", contó. Pero el excuñado de Shakira no se quedó ahí y afirmó que esta no se veía a futuro con Piqué, con quien lleva más de 10 años. "Shakira se fijó en Piqué porque la gustaba para ser el padre de sus hijos. Ella sabía que nunca se casaría con él", sostuvo. Shak y Pique SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También existe la teoría de que la separación de los famosos se debió a una infidelidad de Piqué con una azafata de 22 años, con quien habría estado saliendo desde hace algún tiempo. Lo cierto es que hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado cuál es la verdadera causa de la ruptura, pero sí se ha conocido por terceros que ambos están sumamente tristes por la separación.

