El ex de Clarissa Molina felicita muy amoroso a su nueva pareja por su cumpleaños El productor y empresario Vicente Saavedra, quien hasta el pasado mayo estaba comprometido con Clarissa Molina, ha compartido un cariñoso mensaje de cumpleaños a su nueva pareja. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A menos de cuatro meses del fin de su relación con Clarissa Molina, el empresario Vicente Saavedra parece haber pasado página por completo a juzgar por el cariñoso mensaje de cumpleaños que le dedicó a su nueva pareja, la modelo venezolana Ninoska Vásquez. "Feliz cumpleaños 🎂🙏🏼🖖🏼 @ninoskavasqueza love you 💙 mi amor", le dice en redes el también representante de artistas puertorriqueño, junto a tres imágenes que dan una buena idea del estado de su relación. Si bien el cumpleaños de la modelo ha sido este viernes, al parecer el encuentro con su nuevo novio se dio hace un tiempo, pues la venezolana compartió hace seis días un video y unas imágenes con el mismo bikini, el mismo flotador y la misma piscina. Tras muchos rumores, el romance entre Saavedra y Vásquez se confirmó a finales de julio con otra foto que el empresario compartió en redes. Parece que, por ahora, la nueva pareja tendrá que llevar su relación en la distancia ya que la que fuera ganadora de Miss Earth Venezuela 2017 vive en España, donde trabaja para prestigiosas marcas de moda. Vicente Saavedra Vicente Saavedra | Credit: Omar Vega/Getty Images Saavedra estuvo casi un año comprometido con Molina, con quien empezó a salir a mediados de 2021. La pareja parecía encaminada al altar hasta que primero anunciaron el pasado diciembre que habían pospuesto su boda y meses después que habían roto su compromiso. ,

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El ex de Clarissa Molina felicita muy amoroso a su nueva pareja por su cumpleaños

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.