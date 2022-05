La ex de Chyno Miranda responde a acusaciones de quedarse con dinero: "El karma existe" Natasha Araos no se quedó acallada ante los insultos y respondió a los seguidores que tenían una "memoria corta" cuando la acusaron de quedarse con dinero de Chyno. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Chyno Miranda y su esposa Credit: Mezcalent La influencer Natasha Araos salió al paso de dolorosas acusaciones de fans de su ex Chyno Miranda en un momento en que muchos enigmas rodean la salud del cantante venezolano. Fue en su último post en Instagram en el que Araos reflexionaba sobre temas como la vida, la crianza y la familia en el que varios usuarios aprovecharon para increparla por no hablar de su expareja y acusarla de no acompañarlo en un su enfermedad. Incluso algunos la acusaron de aprovecharse de su dinero. "Muy lindo, pero sería lindo que fueras coherente con lo escribes aquí"; "y Chyno se está muriendo y tú en la playa"; "no dices nada de Chyno después que aprovechaste toda su plata"; "por qué no dices nada del Chyno? Estamos preocupados", le dijeron. Harta de que la señalen, Araos no se quedó callada ay respondió a los seguidores que tenían una "memoria corta". "Desde el día que cayó en cama en 2020 hasta octubre del año pasado estuvimos juntos", dijo en los comentarios a su post. "Fue el tiempo más crítico y difícil para él y ahí estuve a su lado". En respuesta a quien la acusó de quedarse con el dinero del cantante, la influencer tampoco se mordió la lengua. "(Por) la gente como tú que cree cualquier cosa que dicen y más medios amarillistas y personas que necesitan atención es que este mundo está como está [...] el karma existe y todo lo que das regresa multiplicado". Chyno Miranda Credit: IG/Chyno Miranda SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por último, Araos volvió a aclarar cuál es el estado de salud del cantante, de quien se especuló en los últimos días que se encontraba entre la vida y la muerte. "He dicho varias veces pero la gente prefiere creerle a los medios amarillistas. El físicamente está bien, él está trabajando ahora y mejorando en otra área de su vida🙌. Yo soy su exesposa, la mamá de su hijo, la que estuvo ahí en el 2020 que realmente fue el momento más crítico a nivel de salud, no entiendo por qué inventan tanto, ni le veo lógica, hablo muchísimo con mami Alcira, su mamá, y ella siempre me dice que él está bien cada día mejor. Repito, físicamente de lo que le pasó él está bien. Déjenlo por fa tranquilo y no lo sigan rodeando de esa energía negativa. 🙌 para que así se encuentre en todos los sentidos y regrese con todo❤️🙏🏻", insistió. Chyno Miranda Chyno Miranda | Credit: IG/Chyno Miranda Recientemente se despertaron las alarmas sobre el estado de salud de Miranda, incluso se dijo que su familia hasta había solicitado la presencia de un cura. Las sospechas aumentaron luego de que su colega Nacho Mendoza pidiera a los fans que oraran por su amigo. No obstante, su mánager salió a aclarar la situación. "Chyno se encuentra bien. La prensa ha dicho cosas que no son ciertas y solo pedimos que respeten".

