Ex de Chyno Miranda niega que lo haya abandonado en su actual crisis de salud Chyno se encuentra en una clínica de rehabilitación tratando las secuelas provocadas por el COVID-19 que padeció en el 2020. Su ex Natasha Araos asegura que lo sigue ayudando. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luego de que se diera a conocer la situación de salud actual por la que atraviesa el cantante venezolano Chyno Miranda, sus fanáticos salen en su defensa. La tarde de este miércoles, el cantante fue trasladado a una clínica de rehabilitación privada, debido a las precarias condiciones en las que se encontraba en el centro de rehabilitación Tía Panchita de su país, donde aparentemente lo habría ingresado su familia. De acuerdo a un tribunal civil, tras la supuesta petición de acción por parte de la actual novia del cantante, el lugar en el que había estado por alrededor de un año, incumplía los requisitos para tener a una persona bajo los cuidados requeridos, según informó el comunicador Irrael Gómez. "Esta decisión ha sido acordada por un tribunal civil competente, luego de haber tratado de hacer una inspección el día de ayer [lunes] y haber entrado en desacato una vez constataron las precarias condiciones en las que se encontraba Chyno", anunció el comunicador junto al vídeo del traslado publicado en sus redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras la revelación de la situación, los fanáticos del intérprete de 'Mi niña bonita', arremetieron contra su exesposa Natasha Araos, señalando que debería ayudar al padre de su hijo. "¡Ayuda a tu exesposo!", escribió una seguidora. "Él necesita de ti, él es el papá de tu hijo. Dale el ejemplo de empatía". "Ayude a Chino, es el padre de su hijo", anotó otra. Araos no dudó en defenderse y contestó a uno de los mensajes. "Siempre lo he hecho y lo hago. Tranquilos", escribió junto a un emoji de corazón rojo. De acuerdo a Gómez, el traslado de Chyno tiene como principal meta evaluar el estado de salud general del cantante, para ofrecer una recomendación sobre el tratamiento adecuado que lo lleve a su recuperación.

