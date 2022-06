El ex de Chiquis rompe el silencio tras ser arrestado por el FBI bajo graves cargos El productor y empresario Ángel del Villar, expareja de Chiquis Rivera, compartió un mensaje tras su arresto a manos del FBI por presuntamente hacer negocios con narcos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Angel del Villar y Chiquis Rivera Credit: Facebook; Raymond Hall/GC Images Ángel del Villar, el expareja Chiquis Rivera, compartió una reflexión con sus seguidores luego de que fuera puesto en libertad tras ser detenido por el FBI por presuntamente realizar negocios con narcotraficantes en México. "Integridad es hacer lo correcto, aunque nadie esté mirando", dice el mensaje que compartió en sus redes sociales el director ejecutivo de Del Records y la agencia de talentos subsidiaria Del Entertainment. "Si te mantienes positivo en situaciones negativas siempre ganarás", dice otro de los textos compartidos por quien fuera pareja de Chiquis de 2012 a 2016. Del Villar ha recibido muchos comentarios por parte de sus seguidores y amigos: "Dios me lo bendiga siempre"; "esa es la actitud!!!❤️"; "el que nada debe, nada teme! Échele ganas viejo💯💪🏼"; así si debe ser, señor, ánimo", le dijeron. El productor fue detenido junto a Luca Scalisi, director financiero de Del Entertainment, y están acusados de "realizar negocios con un promotor de conciertos con sede en Guadalajara vinculado a los cárteles mexicanos de la droga". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ángel del Villar Ángel del Villar | Credit: Ángel del Villar/FB De acuerdo a un comunicado del departamento federal de Justicia, el juez autorizó la liberación de Del Villar con una fianza de $100,000 y la de Scalisi con una fianza de $35,000. Si fueran condenados por violar la Ley Kingpin, que prohíbe tener negocios con narcotraficantes, ambos podrían enfrentar una pena máxima de 30 años en una prisión federal.

