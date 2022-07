Un ex de Chiquis Rivera arrestado por el FBI por supuestos negocios con narcos Ángel del Villar, quien fue pareja de Chiquis Rivera, fue arrestado por agentes del FBI acusado de realizar negocios con narcotraficantes en México. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ángel del Villar Ángel del Villar | Credit: Ángel del Villar/FB Ángel del Villar, quien fue pareja de Chiquis Rivera por cuatro años, fue arrestado por agentes del FBI por presuntamente realizar negocios con narcotraficantes en México. El departamento de Justicia comunicó que tanto Del Villar, quien es director ejecutivo de Del Records y la agencia de talentos subsidiaria Del Entertainment, como Luca Scalisi, director financiero de Del Entertainment, están acusados ​​de "realizar negocios con un promotor de conciertos con sede en Guadalajara vinculado a los cárteles mexicanos de la droga". Ambos fueron arrestados este martes y en la tarde de ese mismo día se presentaron ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en el centro de Los Ángeles. El juez autorizó la liberación de Del Villar con una fianza de $100,000 y la de Scalisi con una fianza de $35,000. La lectura de cargos se llevarán a cabo el 20 de julio, de acuerdo con la información difundida. Sus abogados no respondieron a una solicitud para que comentaran el vaso, según el diario Los Angeles Times. Si Del Villar y Scalisi fueran condenados por violar la Ley Kingpin, que prohíbe tener negocios con narcotraficantes, podrían enfrentar una pena máxima de 30 años en una prisión federal. En la denuncia se menciona a un tercer acusado, el promotor musical mexicano Jesús Pérez Alvear, quien dirige Gallística Diamante y hasta marzo de 2019 promovió conciertos en México para DEL Entertainment. Hace dos años Del Villar también fue arrestado por agentes del FBI luego de que realizaran una redada en la sede de DEL Records, después de que el sello fuera demandado por Gerardo Ortiz por supuesta conducta fraudulenta, incumplimiento de contrato fiduciario y otras violaciones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Chiquis Rivera Credit: Mezcalent Chiquis y Del Villar tuvieron una relación no poco tormentosa en su etapa de novios, según reflejó la cantante en su libro autobiográfico Invencible. "Como tipo controlador y machista que era, no le gustaba que expusiera mis pechos", cuenta Chiquis en el libro. No obstante, la hija de Jenni Rivera reconoce que también fue un impulso importante en su carrera. "Ángel me dio una ventaja sobre otros nuevos artistas al comienzo de sus carreras. Sabía que lo que tenía que hacer para evitar que me chingaran, y Ángel me ayudó a mantener a raya a los tiburones de la industria".

