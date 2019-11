Ex de Aracely Arámbula le manda mensaje a su nuevo novio Arturo Carmona, quien fuera pareja de la actriz mexicana en el pasado, esto le deseó al nuevo galán de Arámbula. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Tras una larga etapa de soltería, Aracely Arámbula sorprendió a muchos al declarar el pasado fin de semana en un improvisado encuentro con medios de comunicación en México que vuelve a estar ilusionada en el terreno amoroso. “[En el amor estoy] súper. Es que ustedes no se tienen que enterar para que haya. O sea muchas veces hay amor y no tienen por qué saberlo”, aseguró la reconocida actriz mexicana. Image zoom Aracely Arámbula. Mezcalent La protagonista de exitosas telenovelas de Telemundo como La patrona y La doña contó, además, que su nuevo galán no pertenece al medio artístico. “Él no es público, pero todo muy bien”, expresó Arámbula. Arturo Carmona, quien mantuvo en el pasado un noviazgo con la reconocida estrella mexicana, no tardó en reaccionar al nuevo romance de Aracely y esto dijo luego de que la prensa le preguntara al respecto: “Simplemente yo creo que él sabe la calidad de persona que es, por eso ella decidió estar con él. ¿Yo qué le puedo decir? Desearle más bien a él también que sea muy feliz con ella y que sea una felicidad recíproca, que se cuiden ambos”, dijo el galán de 43 años, quien tiene poco más de 100 mil seguidores en Instagram. Image zoom Arturo Carmona. Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tan caballeroso como siempre, Carmona aseveró que siempre le va a desear cosas buenas a Aracely ya que ‘es una mujer que merece ser feliz’. “Yo siempre le voy a desear cosas buenas, es una mujer que merece ser feliz y ojalá haya encontrado la felicidad, merece todo eso y más y le deseo siempre lo mejor por supuesto”, declaró Carmona. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Ex de Aracely Arámbula le manda mensaje a su nuevo novio

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.