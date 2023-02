La ex de Anuel estalla ante las críticas por ponerle pestañas postizas a su hijo con el reguetonero Astrid Cuevas acudió a las redes para defender su decisión de compartir un video hace tres días en el que le ponían pestañas postizas a Pablito, su hijo con el reguetonero Anuel. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Astric Cuevas, la ex de Anuel, acudió a las redes para defenderse de las críticas que generó el video en el que le ponen pestañas postizas a Pablo, su hijo con el reguetonero. El video que Cuevas compartió en su cuenta de Instagram muestra al pequeño recibiendo un tratamiento de belleza en el que le ponen unas pestañas postizas. El video viene acompañado de un mensaje en el que la joven señala que a su hijo le gusta la actuación. "Pablito me apoya en todo, literaLL (sic) en todo, lo amo", reza el mensaje, que algunos han considerado hace referencia a sus conocidas desavenencias con Anuel, al que ha calificado de padre ausente y amenazado con quitarle "la careta". Si bien hasta el momento no se conoce la opinión del cantante respecto al video, lo cierto es que Cuevas recibió un buen número de comentarios críticos que cuestionaron tanto su decisión de ponerle pestañas postizas, como la de compartirlo en redes. En respuesta, la joven colgó un largo mensaje en Instagram en el que no se muerde la lengua y señala que la reacción que ha suscitado el video demuestra que "son los adultos los que tienen la mente podrida". "Lo mejor del mundo es tener la inocencia de un niño", considera. "Seguiremos haciendo reels para todos los que nos apoyan sin estereotipos y sin changuerías. Me amo por criar un niño seguro de sí mismo, humilde y con un corazón genuino". También advirtió de que no está interesada "en criar a un machista, maltratante, homofóbico que ande por la vida poniéndole sellos a los demás y con un corazón vacío". "Eso sí me daría vergüenza como madre", agregó. Lo cierto es que a Cuevas le gusta compartir con sus 951,000 seguidores videos divertidos con Pablito, como llama a su hijo, en los que ambos actúan. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta polémica ha dado la vuelta a las redes en momentos en que Anuel pasa por una situación personal difícil tras anunciar su ruptura con Yailin La Más Viral, con la que espera una hija. Además, Melisa Vallecilla, la joven de Texas que asegura haber tenido una hija con el cantante, lo puso de vuelta y medio tildándolo de "animal" luego de que de nuevo no la reconociera públicamente.

