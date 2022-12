Ex de Anuel se lanza contra el cantante: "Quítate la careta o te la quito yo" La madre del pequeño Pablo Anuel, de 9 años, acusa al cantante Anuel AA de utilizar a su primogénito como herramienta de marketing. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Anuel AA está a punto de convertirse en padre nuevamente, y el reggaetonero no podía estar más feliz de darle la bienvenida a una nena junto a su esposa, Yailin. Luego de celebrar y anunciar por todo lo alto la dulce espera y la revelación de sexo del bebé en camino, el controversial cantante no pudo esperar para contarle a su primogénito, Pablo Abel, de 9 años, la feliz noticia. "Ya Pablisssss sabe que va a tener una hermanita", contó el puertorriqueño en sus historias de Instagram a finales de noviembre. "Ya mismito vamos pa Miami ahora a celebrar con mi otra parte de la familia". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Anuel AA y Yailin la más viral Anuel AA y Yailin la más viral | Credit: Anuel/Instagram Pero al parecer, esa fecha no ha llegado y ahora la madre del pequeño se lanza contra el cantante y lo acusa de utilizar a su hijo como una herramienta de marketing. A través de sus redes sociales, Astrid Cuevas, arremetió contra el intérprete acusándolo de no visitar al niño y le exigió que cumpliera su palabra. "Pero que mala costumbre la de usar un niño para marketing!!! ¿Cómo un hombre con tanto poder y dinero no puede ver a su hijo constantemente? ¿Cómo es posible que un tipo que anda en jet privado dándole la vuelta al mundo, no pueda para en [Puerto Rico] para ver a su hijo?", cuestionó la mujer en sus historias de Instagram. "Ay mira, quítate la careta o te la quito yo soplapote….. Di las cosas como son, quítate el papel de víctima y ten palabra de hombre que eso es lo que te falta". Esta no es la primera vez que Astrid acusa al trapero de ser un mal padre. Luego de que Anuel solicitara la custodia compartida del menor, la madre respondió con una demanda contra el intérprete en la que lo acusaba de ser un padre ausente, según infomó el programa de televisión puertorriqueño Lo sé todo a principios del 2022. De acuerdo a Astrid, el cantante no habría visto en persona al niño desde el pasado febrero y la comunicación telefónica ha sido limitada. Además, alega que Anuel elude sus responsabilidades de padre y deja a su equipo de trabajo o abuelos, a cargo del pequeño. Por su parte, Anuel no ha abordado el tema y se limita a presumir la buena relación que mantiene con su hijo, con quien, según las redes sociales, compartió el pasado 25 de noviembre, para celebrar su décimo cumpleaños.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Ex de Anuel se lanza contra el cantante: "Quítate la careta o te la quito yo"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.