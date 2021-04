La ex de Aarón Hernández le dedica este conmovedor mensaje 4 años de su muerte El fallecido jugador de la NFL Aarón Hernández sigue presente en el corazón de Shayanna Jenkins. ¡Mira la inédita y tierna foto con que recordó al padre de su hija! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cuatro años después de que el exjugador de la NFL Aaron Hernández se quitara la vida en prisión, su exprometida Shayanna Jenkins sigue manteniendo viva la memoria del malogrado deportista. Fue a través de su cuenta de Instagram que la joven de 31 años compartió una fotografía inédita del padre de su primogénita, Avielle, que acompañó con un emotivo mensaje en el que expresó lo mucho que ambas lo extrañan en sus vidas. "Desde que te fuiste, la pérdida no se ha vuelto más fácil... Todavía me duele. Todavía lloro. Todavía me pregunto por qué. Tu memoria es lo que me ayuda a pasar cada día mientras recuerdo todas las cosas especiales de ti", escribió. Shayanna Jenkins - Hernandez Credit: IG/Shayanna Jenkins - Hernandez "Hoy te extrañan, te aman y piensan mucho en ti. Avielle y yo seguimos hablando de ti y mantenemos viva tu presencia. Que continúes descansando en paz y velando por nosotros a diario. Con amor siempre y para siempre", agregó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El mensaje que en pocas horas acumuló más de 28,000 'me gusta' cuenta con cientos de comentarios de sus seguidores y amigos, que se unieron a su dolor y dejándole mensajes de ánimos a ella y su pequeña de 8 años. El exjugador de los Patriots de Nueva Inglaterra se quitó la vida a los 27 años en la prisión en que cumplía una condena de cadena perpetua por el asesinato de Odín Lloyd, novio de la hermana de su prometida. Según informaron las autoridades en su momento, el deportista de origen puertorriqueño se colgó de una ventana de su celda con las sábanas de su cama. Hernández y Jenkins, que comenzaron su relación cuando eran estudiantes de secundaria, trajeron al mundo en 2002 a la única hija del atleta, Avielle, quien iene una hermana más pequeña de otra relación.

