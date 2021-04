Reconocida decoradora es hallada muerta debajo de una montaña de basura en su hogar La galardonada decoradora Evelyn Sakash había sido reportada desaparecida en septiembre del 2020. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El Departamento de Policía de Nueva York ha confirmado la muerte de Evelyn Sakash, una galardona diseñadora de sets para los premios Emmy. La mujer de 66 años había sido reportada desaparecida el pasado mes de septiembre por sus familiares. El cuerpo de Sakash fue encontrado el martes debajo de una montaña de basura en la cocina de su hogar en Queens, Nueva York, detalló un vocero de la policía a People. La hermana de la desaparecida, Ellen Brown, había viajado hasta la ciudad para buscar a la diseñadora con la que no había tenido contacto desde el año pasado. La hermana contrató a una compañía de limpieza para que se encargara de la acomodar la casa, ya que Sakash era una "acumuladora compulsiva". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo a las autoridades, los trabajadores de la limpieza descubrieron el cuerpo momificado de la diseñadora a eso de las 4:15 p.m. del martes. "Esto es simplemente devastador", expresó Brown al New York Daily News. "Tenía una vida plena. Era extraordinariamente talentosa. Era una mente brillante… no quiero que mi hermana sea recordada así como fue encontrada". Evelyn Sakash Image zoom Credit: GoFundMe Por el momento las autoridades no sospechan de ninguna actividad criminal en el caso y están a la espera de que el médico forense determine la causa de muerte. Sus amigos, en sí, la creían desaparecida y hasta llegaron a crear un fondo de ayuda GoFundMe en diciembre para reunir dinero para costear su búsqueda. "Todos sus amigos dirían que ella era la primera persona en [asistir] si alguien necesitaba ayuda. Era tan generosa con la gente", comentó su hermana. "Quiero que todo eso sea el testimonio, y no que fue encontrada en una mala condición". Sakash trabajó en la industria del entretenimiento por unos 30 años como decoradora de sets y diseñadora de producción en reconocidos shows como Orange Is The New Black y Law & Order: Criminal Intent, entre otros.

