¿Evelyn Beltrán y Toni Costa están comprometidos? ¡Mira el anillo que presumió la modelo! Evelyn Beltrán dispara las alarmas de compromiso con Toni Costa tras presumir este flamante anillo en sus redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Evelyn Beltrán enloqueció a sus seguidores en Instagram al compartir una foto en la que luce un flamante anillo. La joya disparó rumores de compromiso con Toni Costa. En su publicación, la modelo mexicana aparece con un atuendo deportivo, sentada y mostrando en su mano un llamativo anillo que parece de compromiso. Beltrán incluyó junto a la foto un emoji de corazón rojo y otro del símbolo del infinito, causando aún más intriga. Toni reaccionó a esta foto de su amada en Instagram con varios corazones rojos y emojis de ojos enamorados. ¿Estarán por anunciar la feliz noticia? Ya el bailarín español había acaparado miradas con una argolla dorada que él lució en sus redes sociales hace unos días. Hasta ahora, ninguno de los dos ha hablado de un compromiso para llegar al altar, y han expresado que siguen disfrutando día a día su noviazgo, sin prisa por casarse. La modelo también compartió una romántica foto con Costa hace unos días con el mensaje: "Que bonito es nuestro amor". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En mayo del 2014, Costa se comprometió con Adamari López, la madre de su hija Alaïa, en una playa de Punta Cana. Sin embargo, anunciaron su separación en mayo del 2021 tras 10 años de relación. El bailarín y coreógrafo español, de 39 años, ha vuelto a encontrar el amor en Beltrán, de 27 años. ¿Será una historia de amor eterno?

