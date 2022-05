¡Ocho meses de novios! Evelyn Beltrán y Toni Costa se felicitan en la distancia Justo el día en que Toni Costa tuvo que partir hacia su aventura en La casa de los famosos, el bailarín español cumple un ocho meses de novios con Evelyn Beltrán. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Toni Costa Evelyn Beltran Credit: IG Evelyn Beltrán Justo el día en que Toni Costa tuvo que agarrar un avión y partir hacia su aventura en la segunda edición de La casa de los famosos, está cumpliendo un mes más de novio con Evelyn Beltrán, la modelo que se ha robado su corazón. Pero ni la distancia ni los quehaceres profesionales han hecho olvidar esta fecha, en la que se mandaron hermosos mensajes de felicitación donde reafirman una vez más lo que sienten el uno por el otro. "Amor mío, gracias por nunca soltar mi mano ♥️✈️ @toni. Felices 8 Meses 🥂", escribió Beltrán en Instagram junto a un cartel que dice que "las historias de amor son hermosas, pero la nuestra es mi favorita". Por su parte, el bailarín español comentó la publicación, dejándole a su chica unas hermosas palabras en esta fecha: "Ya lo sabes mi amor, no te voy a soltar, no lo voy a hacer", le dijo. "Gracias por 8 meses de tanto y tan bueeeno, tú y yo sólo sabemos lo que tenemos, ah y las personas que buen corazón que saben percibirlo. I love you preciosa mía ❤️✈️", añadió. Muchos son quienes los han seguido de cerca todos estos meses y las han enviado sus buenos deseos a la relación. "Que sean felices 👏🔥🙌"; "felicidades no hagan caso a críticas destructivas ni presten atención a ellas"; "muchísimas felicidades a los dos, merecéis ser muy felices y juntos hacéis una pareja preciosa"; "felicidades por esos 8 meses llenos de amor que nos han transmitido a través de las redes"; "Dios le sigas dando los mejores momentos juntos por siempre🙏", les dijeron. Toni Costa Evelyn Beltran Credit: IG Evelyn Beltrán Hace unas horas la pareja vivió un difícil momento cuando tuvieron que decirse adiós para cada cual tomar su camino: ella hacia Houston, TX, donde vive, y él hacia México para iniciar su aventura en La casa de los famosos, que se estrena el próximo martes 10 de mayo a las 7 p.m., hora del Este, por Telemundo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Buen viaje amor mío, una de las despedidas más tristes de mi vida, pero sé que es tu momento para brillar", escribió Beltrán, quien no pudo contener las lágrimas cuando se despedía de su novio. "Nunca dejes de ser tú, esa es la clave para ganar este gran proyecto, amor mío".

