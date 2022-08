Evelyn Beltrán a Toni Costa por la final de La casa de los famosos: "Nos vemos muy pronto papito mío" Si alguien ha estado apoyando a Toni Costa en los meses que ha estado en la aventura de La casa de los famosos, ha sido su novia Evelyn Beltrán. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Evelyn Beltrán y Toni Costa Evelyn Beltrán y Toni Costa | Credit: Evelyn Beltrán/IG Si alguien ha estado apoyando a Toni Costa durante la aventura de La casa de los famosos, ha sido su novia Evelyn Beltrán. La joven se ha deshecho en detalles, mensajes, sorpresas para el bailarín español, y aunque no podrá estar hoy con él en la gala, le envió un emotivo mensaje en la recta final de la competencia. "Amor mío, llegó el gran día 8/8/22 el día donde tu vida te cambia para siempre. Estoy muy orgullosa de ti, no me caben las palabras para decirle a los 4 vientos lo feliz que me siento de poder ver tus sueños haciéndose realidad día a día", escribió la influencer en Instagram. "Te amo tanto y te mereces todo lo bonito de esta vida porque personas como tú no hay muchas. Eres especial", añadió. Beltrán le dejó saber a Costa que siempre contará con su apoyo, incluso si un día su relación llegara a su fin. "Qué suerte la mía de poder compartir día a día a tu lado y ser tu compañera de vida. Dure lo que nos dure este amor quiero que sepas que siempre estar aquí para ti", dijo. "Hoy no estaré en cuerpo pero sí en alma. Desde aquí voy a verte brillar esta noche como siempre te lo digo. BRILLA BRILLA MUCHO! ✨Lograste llegar a la final! Lograste callar muchas opiniones aquí afuera de cómo la gente te veía, con tus acciones demostraste ser quien tú eres realmente. Gracias por siempre ser tú!", sostuvo. "Creo en ti, hoy y siempre. Mucha suerte hoy. 💞Nos vemos muy pronto papito mío. ❤️✈️". Mensaje de Evelyn Beltrán Mensaje de Evelyn Beltrán | Credit: IG SUSCRÍBETE A NUETRO BOLETÍN Faltan solo unas horas para que se decida si Costa será el ganador de los $200,000 que ofrece el show de Telemundo. Además de Beltrán, el español ha recibido también el apoyo de su ex Adamari López, quien en la recta final ha tenido el lindo gesto de ayudar a su hija Alaïa a grabar un video para invitar a la gente a seguir votando por su papá.

