"Qué bonito es tenerte en mi vida": Evelyn Beltrán a Toni Costa Evelyn Beltrán y Toni Costa no dejan de darse muestras de cariño desde que se sabe que mantienen una relación sentimental. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Evelyn Beltrán y Toni Costa no dejan de darse muestras de cariño desde que se sabe que iniciaron una relación sentimental hace unos meses. Si bien la pareja ha mantenido ese amor de forma muy reservada, cada vez son más las muestras de cariño que gritan a los cuatro vientos. "Qué bonito es tenerte en mi vida 💖 @toni", escribió Beltrán en Instagram, junto a un video donde aparece la mano de su novio jugueteando con ella, mientras está atendiendo su teléfono entre risas. ¡Es el video más tierno que podrás ver hoy! El video está acompañado de una hermosa canción de amor, y en él también aparece el café que ambos se toman con un corazón de espuma, y la cara de enamorada de la nueva chica de Costa. Como es de esperarse, sus seguidores no pudieron dejar de felicitarla por este momento maravilloso que viven. "Tu cara lo dice todo ☺️🥰🥰"; "awww ❤️❤️❤️ Que viva el amor 😍"; "ustedes son mucho con demasiado😍😍😍😍❤️❤️"; "lluvia de bendiciones 😍😍", les desearon. Evelyn Beltran Toni Costa Credit: IG Toni Costa Por su parte, Costa no ha dejado de ser detallista y romántico con la modelo mexicana, a quien sorprendió hace unos días con una fantástica fiesta sorpresa en su cumpleaños número 27, un regalo que según Beltrán era "la mejor sorpresa de mi vida". Hace unos días el bailarín español despertó a su novia al ritmo de la hermosa balada de Soraya titulada "Qué bonito". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Adamari López fue vista de fiesta con unas amigas y un misterioso caballero "de otro país", con quien se le vio muy acaramelada en las historias de Instagram de una de sus acompañantes.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image "Qué bonito es tenerte en mi vida": Evelyn Beltrán a Toni Costa

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.