Evelyn Beltrán toma importante decisión tras el paso de Toni Costa por La casa de los famosos La novia del bailarín ha dado un paso adelante debido a toda la expectación y el bullicio que se está formando en torno al paso del español por el reality. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El paso de Toni Costa por La casa de los famosos está siendo más intenso de lo que se esperaba. El bailarín está cumpliendo con su trabajo y está dando el contenido que el público quiere. Desde su llegada a su nuevo hogar, el español no ha tenido problema en compartir momentos muy personales de su vida. Desde su separación con Adamari López y las circunstancias que le rodearon, hasta el gran amor que vive con Evelyn Beltrán. Toni ha abierto su corazón de par en par, pero eso suele traer consecuencias y crear opiniones encontradas. Mientras muchos le apoyan, otros se han convertido en grandes detractores cuyos ataques se han convertido en algo constante. De ahí que Evelyn haya decidido dar un paso importante y evitar que se crucen ciertos límites que también le afectaban a ella y a los suyos. Toni Costa Evelyn Beltran Credit: IG Evelyn Beltrán La feliz mamá ha puesto un parón a las críticas y palabras dañinas haciendo privada su cuenta de Instagram. Hasta hace poco, la mexicana la tenía abierta y compartía con sus seguidores su día a día con su hijo y de su vida cotidiana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero eso se ha acabado, al menos temporalmente y quizás hasta que su pareja salga del reality y pueda defenderse de todo por sí mismo. Toni Evelyn Credit: IG Evelyn Beltrán Aunque ella le está apoyando en las redes y siendo su principal defensora, la cosa es desbordante y no parece dispuesta entrar en ciertas batallas. Aún así, su defensa a su novio sigue siendo más fuerte que nunca.

