Evelyn Beltrán tiene buenas noticias sobre su hijo: "Después de un año y meses luchando" Evelyn Beltrán ha compartido la tremenda noticia con sus seguidores de que finalmente podrá estar más tiempo junto al niño. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En la vida de Evelyn Beltrán no hay nada más importante que su hijo, Timothy, por eso asegura que ha luchado todo este tiempo por tenerlo a su lado, desde que decidiera separarse de su ex pareja Timbo Domínguez. Ahora, en un mensaje en sus redes sociales, la novia de Toni Costa ha compartido la tremenda noticia con sus seguidores de que finalmente podrá estar más tiempo junto al niño. "Lo logramos! ❤️😭🥹 Después de un año y meses luchando porque todo fuera igual y estar más tiempo juntos, por fin se logró! 🥹❤️ Te amo hijo mío y por ti lucharé hasta mi último día 👏🥹❤️", aseguró la influencer. Beltrán no explicó si se encontraba en un proceso legal por la custodia del niño ni ofreció más detalles, pero usó en su publicación etiquetas como #copaternidad. Beltrán y Domínguez se separaron hace poco más de un año porque, según explicó hace unos meses a People en Español el entrenador y fisicoculturista, ella ya no era feliz. "Hice todo lo que pude para mantener unida a mi familia y mi relación, ya que la familia es muy importante para mí. La única razón que podía darme [ella] era que ya no era feliz. No fue hasta octubre que me enteré de la infidelidad", contó Domínguez. Evelyn Beltrán y su hijo Credit: Instagram/@evelynbeltranoficial SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Entonces también aseguró que el pequeño pasaba la mitad del tiempo con él y la otra mitad con su madre. "Vive con ella la mitad de la semana y conmigo la otra mitad. Pasa la mitad de su tiempo con ella y la otra mitad conmigo. Aunque a veces más conmigo, ya que ella está "ocupada", y yo siempre estoy disponible para él", indicó. Aunque no se sabe a ciencia cierta cuál fue la batalla que libró Beltrán, sus seguidores también han celebrado su alegría. "Te mereces todo lo bonito. Nadie sabe las batallas que has luchado, cualquiera puede opinar de tu vida pero tú has sido una guerrera"; "bella me siento tan feliz por ti!!! Por fin mi bella estoy tan emocionada por ti!!!"; "felicidades mi Evelyn bella, una guerrera en todos los sentidos", le dijeron.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Evelyn Beltrán tiene buenas noticias sobre su hijo: "Después de un año y meses luchando"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.