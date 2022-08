¡Evelyn Beltrán sorprende a Toni Costa con un regalo de cumpleaños que nunca olvidará! Con motivo del 39 cumpleaños del bailarín español, su pareja puso en marcha su lado más detallista y romántico y dejó a su novio sin palabras. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como hicieran los mismísimos Jennifer Lopez y Ben Affleck con su boda, Toni Costa y Evelyn Beltrán llevan dos días celebrando el 39 cumpleaños del bailarín a lo grande y sin descanso. La pareja lleva disfrutando de este festejo desde el pasado viernes con sorpresas, salidas y momentos muy románticos que han compartido muy felices con su familia virtual de seguidores en las redes. Todos ellos, pero especialmente el cumpleañero, quedaron estupefactos al comprobar la sorpresa que Evelyn tenía preparada para su chico por su día. Un regalo que quedará por siempre en el recuerdo del feliz papá de Alaïa. Evelyn Beltran Toni Costa Credit: Instagram/ Evelyn Beltran Para empezar, Evelyn le llevó de sorpresa a la orilla del mar en Miami donde le tenía preparado un reservado solo para dos con una cena propia para estas ocasiones. Bajo una especie de carpa blanca de tela, los enamorados disfrutaron de la buena comida y un paraje de ensueño. Pero eso no fue todo, allí mismo y sobre la arena, apareció un músico muy simpático que, a ritmo de violín, al cumpleañero de la forma más romántica. y musical. Todo muy original. Tampoco faltaron las flores y, sobre todo, un precioso atardecer que los tortolitos disfrutaron juntos, de la mano y de lo más emocionados. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El sábado, el día del cumpleaños de Toni, la fiesta se puso más sabrosa aún si cabe. Por sorpresa y sin imaginarse nada, el bailarín fue trasladado a uno de los lugares más top de Miami con el mejor marisco y una amplia gama culinaria de platos: Crusoe Wynwood. Toni Costa Credit: IG/Toni Costa Toni Costa Credit: IG/Toni Costa En este lugar, también quedaron encantados con el espectáculo nocturno y la buena música. Una velada inolvidable que Evelyn preparó para Toni con todo su amor y mucho detallismo. "Agradecida de tener en mi vida a mi alma gemela", expresó enamorada.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Evelyn Beltrán sorprende a Toni Costa con un regalo de cumpleaños que nunca olvidará!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.