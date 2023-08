¡Evelyn Beltrán sorprende así a Toni Costa por su 40 cumpleaños! La novia del bailarín derrochó amor y romanticismo con este momento que dejó al español aún más enamorado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Todavía falta una semana para que Toni Costa cumpla 40 años, pero su pareja, Evelyn Beltrán, ya se está adelantando al día y está sorprendiendo a su amado con momentos únicos e irrepetibles. Después de que la pareja comenzara la celebración con un viaje a Puerto Rico, donde la pasaron como si se tratara de una luna de miel, ahora ha sido un nuevo paso de la feliz mamá lo que ha dejado al bailarín sin palabras. Ambos presumían ese momento tan romántico en sus redes, con imágenes, sonrisas y palabras de amor a prueba de bombas. ¿Qué hizo esta vez Evelyn para que Toni quedara encantado? Toni Costa Toni Costa; Evelyn Beltrán | Credit: Instagram (x2) El bailarín español, que no para de viajar por trabajo de un lugar a otro, llegaba a su habitación después de un día de talleres sin parar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo que allí se encontró fue una fiesta al amor. Tarta sobre la cama, tapas exquisitas para picar, globos, mensajes bonitos. ¡No faltó de nada! "¡Sorpresa con mucho amor! FELICES CASI 40 AÑOS AMOR MÍO. Que la vida me regale muchos más a tu lado, TE AMO CON TODA MI ALMA. ¡Mil gracias a nuestros amigos por ayudarme a hacer esta gran sorpresa una realidad!", escribió Evelyn, quien ha ido de sorpresa en sorpresa para su amado. Toni Costa cumplirá este número redondo el próximo 20 de agosto. Así que esto es tan solo un aperitivo de todo lo que le espera.

